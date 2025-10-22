Peão de 18 anos morre após se ferir durante primeiro rodeio que participava em Goiás

Kaiky Ferreira da Silva caiu em montaria e bateu a cabeça nas costas do boi, o que impediu a oxigenação cerebral por alguns minutos

Natália Sezil - 22 de outubro de 2025

Kaiky Ferreira da Silva tinha 18 anos e o sonho de ser peão. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

O peão Kaiky Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu após sofrer um acidente durante uma montaria em Aparecida do Rio Doce, região Sudoeste de Goiás.

Ele havia feito aniversário no dia anterior e participava do primeiro rodeio da vida, na última quinta-feira (16).

Um vídeo registrou o momento em que o jovem cai e bate a cabeça nas costas do boi, logo após começar a montaria.

Kaiky foi socorrido e passou cinco dias internado no Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso), mas não resistiu.

Segundo o vereador Lucas Oliveira, a queda fez com que o oxigênio parasse de chegar ao cérebro por alguns minutos. A morte cerebral foi declarada nesta terça-feira (21).

Pelo diagnóstico, o jovem pôde doar órgãos, o que a mãe optou por fazer. Pelas redes sociais, Lucas pontuou: “Kaiky vai partir como anjo, vai salvar outras vidas”.

A situação logo causou comoção entre amigos, conhecidos e amantes do esporte radical. Lucas também destacou o quanto o peão buscava pelo mundo do rodeio.

“Era o sonho dele, ele só queria isso”, disse. “O sorriso dele falava”. O vereador compartilhou que a mãe de Kaiky havia encontrado o filho de surpresa pouco antes da montaria, e que ela estava feliz por ele estar vivendo o sonho.

Ele também publicou a última mensagem de voz que trocou com o amigo, onde o peão disse: “a vida de peão é boa, mas é doida. Tem hora que a gente leva cada pancada, mas é bom fazer o que a gente gosta”.

A Prefeitura de Gouvelândia, cidade onde a mãe do jovem era servidora pública da Saúde, publicou uma nota de pesar onde escreveu: “neste momento de dor, unimo-nos em oração e condolências, desejando força e conforto aos familiares e amigos. Que Deus console o coração de todos”.

A Polícia Civil diz entender que foi um acidente, mas abriu um inquérito nesta quarta-feira (22) para apurar se todas as normas de segurança e de apoio eram seguidas.

VÍDEO 🐂 Peão de 18 anos morre após se ferir durante primeiro rodeio que participava em Goiás Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/R3cXa73QIs — Portal 6 (@portal6noticias) October 22, 2025

