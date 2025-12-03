Onde a empatia começa: o significado do Dezembro Verde

Quando cuidamos dos nossos animais, cuidamos também dos valores que constroem uma cidade mais justa, humana e responsável

Seliane da SOS - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

O Dezembro Verde é uma campanha nacional dedicada a conscientizar a população sobre o abandono e os maus-tratos aos animais.

Esse mês foi escolhido justamente por marcar um período em que, infelizmente, os índices de abandono aumentam, seja por viagens, mudança de rotina ou pela falta de responsabilidade na guarda dos animais.

A proposta do Dezembro Verde é simples, mas profundamente necessária: educar, sensibilizar e reforçar que cuidar de um animal é assumir um compromisso para toda a vida.

Para mim, essa campanha representa muito mais do que uma data no calendário. Ela simboliza uma luta diária que envolve respeito, responsabilidade e humanidade.

Todos os dias vemos histórias de dor, mas também testemunhamos resgates, reencontros e recomeços que nos lembram do quanto a empatia transforma realidades.

Falar sobre o Dezembro Verde é lembrar que cada atitude conta, desde orientar um vizinho, incentivar a adoção consciente, denunciar maus-tratos ou simplesmente tratar com carinho aquele animal que cruza o nosso caminho.

Assumo esse compromisso com convicção: continuar defendendo políticas de proteção, ampliando o diálogo e fortalecendo a consciência de que a vida animal merece dignidade.

Neste Dezembro Verde, deixo meu apelo para que cada pessoa faça parte dessa causa. Quando cuidamos dos nossos animais, cuidamos também dos valores que constroem uma cidade mais justa, humana e responsável.

