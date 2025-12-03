Últimos dias para se inscrever em processos seletivos de cidade goiana com salários de quase R$ 5 mil

Seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva e candidatos terão jornadas de 30 a 40 horas semanais

Gabriella Pinheiro - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Termina na próxima terça-feira (09) o prazo para se inscrever em dois processos seletivos da Prefeitura de Goiatuba. As oportunidades são para candidatos alfabetizados, de nível médio e superior.

Os interessados podem realizar a inscrição na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Presidente Vargas, no Centro. O horário de funcionamento é das 08h às 10h30 e das 13h às 16h30. Não será cobrada taxa.

É necessário que os candidatos comprovem o nível de escolaridade exigido para a função que desejam exercer e atendam aos demais requisitos estabelecidos no edital.

No Edital nº 02/2025, as vagas são para Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Educador Social, Cozinheiro, Supervisor do AEPETI, Assistente Social, Cuidadora, Digitador/Entrevistador, Facilitador de Oficinas de Lazer, Facilitador de Oficinas de Cultura – Pintura em Tecidos, Facilitador de Oficinas de Cultura – Crochê, Facilitador de Oficinas de Cultura – Dança e Facilitador de Oficinas de Cultura – Teatro.

Já no Edital nº 07/2025, as oportunidades são para Professor Pedagogo (lotação em Goiatuba), Professor de História (lotação em Marcianópolis), Professor de Português (lotação em Marcianópolis), Professor de Matemática (lotação em Marcianópolis), Professor de Educação Física (lotação em Marcianópolis), Professor Pedagogo (lotação no Povoado Venda Seca), Agente Administrativo Escolar (Goiatuba), Agente Administrativo Escolar (Povoado Venda Seca), Agente Administrativo Escolar (Marcianópolis), Recreador, Auxiliar Administrativo (Goiatuba), Auxiliar Administrativo (Marcianópolis), Auxiliar de Serviços Gerais (Goiatuba), Auxiliar de Serviços Gerais (Marcianópolis) e Tradutor e Intérprete de Libras (Goiatuba).

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva. Os selecionados deverão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais e receberão remunerações de R$ 1.518 a R$ 4.663,74.

Mais informações estão disponíveis nos editais.

