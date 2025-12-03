Uma fase de prosperidade está chegando para acalmar o coração desses signos

O universo prepara mudanças que prometem aliviar tensões e abrir caminhos nos próximos meses

Magno Oliver - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels/Andrea Piacquadio)

Um novo ciclo astrológico começa a se formar e promete aliviar tensões acumuladas nos últimos meses.

A transição energética, marcada pela entrada de aspectos que ampliam estabilidade emocional e material, chega para oferecer aos signos mais afetados um período de respiro, cura e crescimento. Esta é uma janela poderosa para reconstruir caminhos e fortalecer a autoconfiança.

1. Áries (21/03 – 20/04)

Áries entra em um ciclo de prosperidade emocional e financeira após tempos fortes de terríveis turbulências.

A energia astral favorece recomeços, abertura de portas e coragem para decisões importantes. A impulsividade diminui e dá lugar à clareza. Hora de investir mais em você e deixar de se comparar com a régua de vida alheia.

2. Câncer (21/06 – 22/07)

Cancerianos passam por um período de cura interna que reflete diretamente na prosperidade.

Relações se estabilizam, projetos ganham forma e o coração finalmente encontra paz e afeto com alguém especial. A sensibilidade se transforma em força e é hora de cuidar mais de você e dos seus sonhos. Proteja-se!

3. Libra (23/09 – 22/10)

Librianos recebem um fluxo raro de equilíbrio e expansão vindos diretos das energias do universo.

A prosperidade surge em parcerias, escolhas firmes e novos caminhos profissionais. O que antes parecia travado agora ganha movimento natural. Hora de se soltar e ir atrás do que você sempre quis começar e não teve a coragem para o primeiro passo.

4. Capricórnio (22/12 – 20/01)

Capricornianos entram em uma fase progressiva, com colheita dos esforços feitos nos últimos meses.

A prosperidade se manifesta em estabilidade, reconhecimento e decisões que trazem alívio emocional e material. O sol em Júpiter aponta novas oportunidades em vários campos de vida. Aproveite bem tudo que aparecer.

