Ranking internacional aponta quais são as cidades mais limpas e mais sujas do mundo

Relatório internacional revela contraste surpreendente entre destinos turísticos muito visitados

Magno Oliver - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Um novo ranking global reacendeu o debate sobre qualidade urbana e percepção turística ao revelar quais são as cidades mais limpas e também as mais sujas entre alguns dos principais destinos do planeta.

O levantamento foi realizado pela plataforma europeia Radical Storage e analisou a opinião real de viajantes ao longo de mais de um ano e trouxe resultados que surpreenderam até especialistas em turismo.

A capital húngara, Budapeste, por exemplo, apareceu como a cidade mais criticada do mundo no quesito limpeza, enquanto Cracóvia, na Polônia, foi apontada como a mais elogiada.

A metodologia reuniu as 100 cidades do índice “100 Melhores Destinos Urbanos”, da Euromonitor, e examinou avaliações publicadas no Google entre outubro de 2024 e novembro de 2025.

Para cada cidade, dez pontos turísticos foram monitorados, e todos os comentários que mencionavam termos relacionados à limpeza como “limpo” e “sujo” foram filtrados. Depois, cada menção foi classificada como positiva ou negativa, permitindo a criação de uma pontuação final que refletisse a percepção dos visitantes.

No total, a pesquisa avaliou 71.692 comentários positivos e 10.165 negativos relacionados à limpeza. Dos piores resultados, Budapeste liderou como a cidade mais suja, com 37,9% das avaliações indicando sujeira ou falta de manutenção.

Roma ficou em segundo lugar, seguida por Las Vegas, Florença e Paris, grandes destinos turísticos que enfrentam críticas frequentes sobre conservação e excesso de lixo.

Já entre os destaques positivos, Cracóvia obteve impressionantes 98,5% de menções favoráveis sobre limpeza. Sharjah, nos Emirados Árabes, e Singapura dividem o segundo lugar com 98% de avaliações positivas.

Na sequência, aparecem Varsóvia (97,8%) e Doha (97,4%), todas reconhecidas por forte investimento em organização urbana, manutenção e fiscalização.

O estudo reforça uma tendência crescente: a limpeza urbana passou a influenciar diretamente a experiência de viagem e, frequentemente, a reputação de cidades inteiras no cenário global.

Em tempos de turismo competitivo, manter ruas, praças e pontos turísticos bem cuidados deixou de ser apenas questão estética, tornou-se um fator determinante na percepção internacional e na escolha de futuros visitantes.

As cidades mais limpas do mundo

– Cracóvia, Polônia – 98,5% de avaliações positivas relacionadas à limpeza

– Sharjah, Emirados Árabes Unidos – 98% de avaliações positivas

– Singapura, Singapura – 98% de avaliações positivas em relação à organização

– Varsóvia, Polônia – 97,8% das menções são positivas sobre limpeza

– Doha, Catar – 97,4% de avaliações positivas sobre sua organização

As cidades mais sujas do mundo

Budapeste, Hungria – Avaliada como cidade mais suja da Europa, com mais de 37,9% das avaliações relacionadas à limpeza descrevendo sujeira ou má conservação.

Roma, Itália – 35,7% de avaliações negativas relacionadas a sujeira

Las Vegas, EUA – 31,6%

Florença, Itália – 29,6% de negativações sobre sujeira.

Paris, França – 28,2%

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!