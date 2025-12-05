6 raças de cachorro que são as mais carinhosas para ter em casa, segundo veterinários

Especialistas apontam quais cães costumam demonstrar mais afeto no dia a dia e convivem bem com famílias de diferentes perfis

Magno Oliver - 05 de dezembro de 2025

Bichon Frisé apresenta comportamento sociável, gosta de interação constante e cria laços fortes com a família, mantendo rotina alegre e afetuosa dentro de casa. (Imagem: Ilustração/Katya Wolf/Pexels)

Cães carinhosos conquistam espaço em muitas casas porque se adaptam facilmente à rotina das famílias e demonstram afeto de forma constante e espontânea.

Veterinários explicam que algumas raças apresentam comportamento naturalmente sociável e desenvolvem vínculos fortes com os tutores, o que favorece lares que buscam companhia tranquila e afetuosa.

A seguir, veja quais raças aparecem entre as mais carinhosas e por que se destacam no convívio doméstico.

1. Golden Retriever

O Golden Retriever busca contato físico frequente, demonstra paciência com crianças e mantém comportamento equilibrado que facilita a convivência diária em famílias grandes ou pequenas.

2. Labrador Retriever

O Labrador combina energia elevada com afeto constante e gosta de participar de todas as atividades da casa, criando vínculo forte com tutores de diferentes idades.

3. Shih-tzu

O Shih-tzu apresenta temperamento dócil, gosta de permanecer por perto e oferece companhia tranquila, especialmente para quem prefere rotina mais caseira e silenciosa.

4. Cavalier King Charles Spaniel

O Cavalier mantém comportamento gentil, busca colo com frequência e reage bem a ambientes afetivos, tornando-se opção adequada para lares que desejam cão sempre próximo.

5. Pug

O Pug gosta de atenção contínua, adapta-se bem a apartamentos e costuma seguir o tutor pela casa, demonstrando afeto em praticamente todos os momentos do dia.

6. Bichon Frisé

O Bichon Frisé apresenta comportamento sociável, gosta de interação constante e cria laços fortes com a família, mantendo rotina alegre e afetuosa dentro de casa.

Cães carinhosos exigem atenção, brincadeiras e convivência diária que fortaleçam o vínculo emocional. Avaliar o estilo de vida da família ajuda a escolher a raça que melhor se adapta ao ambiente e às necessidades dos tutores.

