Conheça a cidade cujas casas estão sempre em obras porque as prontas pagam mais imposto

Isabella Valverde - 05 de dezembro de 2025

La Paz, uma das cidades mais famosas da Bolívia, chama a atenção não apenas por estar a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, mas também por um fenômeno urbano incomum: muitas casas nunca são totalmente finalizadas. O motivo? Segundo a crença popular, imóveis considerados “em obra” pagam menos impostos do que construções finalizadas.

Embora as regras variem conforme o distrito e a legislação municipal, tornou-se comum ver casas com tijolos aparentes, andares superiores sem reboco ou estruturas que parecem eternas construções. Esse estilo, que já se integrou ao visual da cidade, acaba despertando curiosidade em quem visita ou vê fotos da região.

Como surgiu essa peculiaridade urbana

O comportamento tem raízes práticas e também culturais. Em algumas regiões da Bolívia, durante muitos anos, os impostos urbanos eram calculados com base no grau de finalização das edificações. Assim, deixar um andar sem acabamento ou parte da fachada exposta poderia reduzir custos anuais.

Mesmo com mudanças na legislação, o hábito permaneceu em muitas localidades, seja por tradição, por economia ou simplesmente por diferença estética.

Esse cenário também reflete a forte presença da economia informal, comum em cidades andinas, e a forma como muitas famílias constroem suas casas aos poucos, conforme têm recursos.

La Paz: além das obras eternas, uma cidade rica em cultura e história

Apesar dessa curiosidade arquitetônica, La Paz é um destino vibrante, marcado por tradições indígenas, mercados coloridos e uma atmosfera única que mistura modernidade e ancestralidade.

Entre os pontos mais conhecidos está o Mercado de las Brujas, onde se encontram desde plantas medicinais até itens usados em rituais aimarás. Outro destaque é o Teleférico Mi Teleférico, um dos maiores sistemas de teleféricos urbanos do mundo, que conecta La Paz à vizinha El Alto e oferece vistas panorâmicas impressionantes.

O trânsito caótico, as ladeiras íngremes e o clima frio e seco fazem parte da personalidade da cidade, que cresce em meio a montanhas e mantém vivo o espírito dos povos que ali viveram por séculos.

Altitude extrema e beleza natural

A geografia também torna La Paz um lugar especial. Situada em um vale profundo, a cidade é cercada por cordilheiras e pelo imponente Illimani, montanha nevada que se tornou símbolo da paisagem local.

A altitude elevada influencia o dia a dia: visitantes geralmente precisam de um período de adaptação, e o “soroche” (mal da altitude) é uma realidade comum. Ainda assim, a vista e a experiência de estar em uma das cidades mais altas do mundo compensam qualquer desconforto inicial.

Um destino que mistura caos, tradição e criatividade

A aparência das casas em construção permanente, longe de ser um sinal de descuido, revela como cultura, economia e legislação moldam o visual de uma cidade.

La Paz transforma essa peculiaridade em identidade, sem perder sua energia, suas cores e sua riqueza cultural.

Cheia de contrastes, a capital boliviana mostra que a criatividade latina encontra soluções inesperadas — e, muitas vezes, arquitetonicamente curiosas — para lidar com a realidade do cotidiano.

