A montanha onde o céu encontra o sagrado, deixando visível uma vista inacreditável

Patrimônio Mundial da Unesco, o monte conta com paisagens deslumbrantes, sendo famoso pelo magnífico nascer do sol

Isabella Valverde - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Com uma vista de tirar o fôlego, uma montanha na China impressiona e chama a atenção de turistas de todo o mundo. Lá, o céu encontra o sagrado, revelando uma paisagem inacreditável que permite que os visitantes se sintam mais próximos do divino.

Estamos falando do Monte Tai (Tai Shan), um dos Cinco Montes Sagrados da China.

Patrimônio Mundial da Unesco, o monte conta com paisagens deslumbrantes e é famoso pelo magnífico nascer do sol.

Considerado um dos berços espirituais da civilização chinesa, o Monte Tai é reverenciado há mais de 3 mil anos. Imperadores da China antiga realizavam cerimônias no local para pedir prosperidade ao reino, tornando a montanha um símbolo de poder, proteção e ligação entre o céu e a terra.

Ao longo do percurso, os visitantes encontram inscrições esculpidas nas rochas, algumas com milhares de anos, deixadas por dinastias que marcaram a história do país. Elas reforçam a importância cultural e religiosa da montanha, que já inspirou poetas, monges e filósofos.

Outro destaque é o portão “Arco do Meio Céu”, uma das construções mais fotografadas do trajeto, que parece suspensa entre as nuvens. A vista ali começa a mudar, com neblina, penhascos e florestas que se misturam em uma paisagem quase mística.

No topo, o Cume Dourado reserva uma atmosfera única. Além do famoso nascer do sol — considerado um dos mais belos da China — os visitantes encontram templos dedicados a divindades taoístas e budistas. A combinação entre altitude, silêncio e horizonte infinito cria uma sensação de paz que se tornou marca registrada do Monte Tai.

Com tanta história, espiritualidade e beleza natural, a montanha continua sendo um dos destinos mais procurados do país, atraindo peregrinos, turistas e amantes da natureza que buscam contemplação, aventura e um contato mais profundo com a cultura chinesa.

