Caminhoneiro que “esticou as pernas” na BR-153 durante congestionamento acaba dormindo no meio da pista

Câmeras do veículo registraram momento em que trânsito voltou a fluir, mas homem continuou cochilando sem sequer perceber

Natália Sezil - 06 de dezembro de 2025

Caminhoneiro foi flagrado dormindo dentro do caminhão, enquanto trânsito seguia. (Foto: Reprodução/@leandrocatflix.1)

Um vídeo registrado na BR-153, na altura de Hidrolândia, Região Metropolitana de Goiânia, repercutiu entre os internautas ao mostrar uma cena totalmente inusitada vivida por um caminhoneiro.

Leandro Dhiow (@leandrocatflix.1) conta que estava preso em um congestionamento por causa de um acidente que havia acontecido na estrada. O trânsito ficou parado por mais de uma hora, e ele resolveu aproveitar o intervalo para “esticar as pernas”.

O plano logo saiu fora do esperado. É que ele descansou tanto que acabou cochilando, deitado no compartimento localizado na cabine.

Uma câmera interna do caminhão mostra a cena: o motorista está enrolado em um travesseiro, com as pernas embaixo do cobertor. Um gato se aninha por perto e se entretém com lambidas enquanto espera o tutor acordar.

Em certo momento, até o animal decide passear. A câmera, então, muda e mostra o que está acontecendo do lado de fora do veículo: o trânsito flui normalmente.

Dezenas de carros e caminhões são vistos passando e desviando do veículo de grande porte, tanto pela pista da esquerda quanto pelo acostamento à direita.

Quando o caminhoneiro finalmente acorda, ele se depara assustado com a mudança no cenário. Levanta e volta a assumir o volante, como se nada tivesse acontecido.

Diante do bom humor ao relatar a situação, internautas entraram na onda e também riram do ocorrido. Alguns fizeram piada.

“Se dorme dirigindo reclamam, se dorme parado reclamam. Tá difícil agradar hoje em dia”, apontou um. Um segundo usuário disse: “Gato ficou até com a língua seca de tanto que tomou banho, nessa espera aí”.

Outros internautas compartilharam terem vivido situações semelhantes. “Uma vez aconteceu comigo. Só que minha mulher disse que iria ficar acordada pra me avisar se a pista fosse liberada. Dormiu também” e “Já aconteceu comigo, PRF que me acordou”.

O vídeo teve tanto alcance que chegou a alguns dos motoristas que presenciaram a cena ao vivo. Um quinto disse: “Eu passando ali com meu tanque KKKKK geral achando que tu tava bloqueado”. Um último ecoou, rindo: “O pessoal achando que foi o rastreador que bloqueou”.

