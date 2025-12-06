Conheça a cidade coberta de neve que supera Bariloche e custa 60% menos para brasileiros

Pedro Ribeiro - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Os brasileiros estão descobrindo um destino de neve que surpreende pelo visual e pelo preço.

As paisagens chamam atenção de imediato, com clima agradável e sensação de tranquilidade.

Quem chega ali percebe que dá para viver uma experiência completa sem gastar além do necessário.

É o tipo de lugar que muda a forma como a gente pensa uma viagem de inverno.

Por que essa cidade surpreende tanto

A cada dia, mais brasileiros descobrem que há uma cidade do outro lado da Cordilheira dos Andes capaz de entregar tudo que Bariloche oferece, só que com custos bem menores.

Estamos falando de Puerto Varas, no Chile.

Ali, neve, lagos enormes e montanhas brancas formam um cenário que impressiona até quem já viajou bastante.

Além disso, a atmosfera tranquila ajuda a aproveitar cada momento com calma.

Paisagens que parecem pintura

A pequena cidade fica às margens do Lago Llanquihue, um dos maiores do país.

De lá, você vê o vulcão Osorno e o vulcão Calbuco, ambos cobertos de neve.

A combinação entre lago espelhado e montanhas brancas cria um cenário que parece de cinema.

Não é à toa que tantos brasileiros se encantam logo no primeiro dia.

Economia real sem perder qualidade

Aqui está o grande diferencial.

Um passeio de barco básico que em Bariloche custa cerca de sessenta dólares sai por algo em torno de vinte e cinco em Puerto Varas.

O padrão continua na hospedagem: enquanto Bariloche cobra valores altos por hotéis simples, Puerto Varas entrega acomodações charmosas com vista para o lago por menos da metade do preço.

A comida também impressiona. Você encontra salmão fresco, cordeiro patagônico e vinhos excelentes pagando valores bem mais amigáveis.

Para brasileiros, isso faz muita diferença.

Cultura acolhedora e experiências marcantes

A herança alemã é visível nas casas de madeira, nas padarias, nos cafés e até nos chocolates.

Só que tudo acontece sem multidões, sem filas e com clima tranquilo.

Além disso, a cidade é ponto de partida para o famoso Cruce Andino, um passeio que atravessa três lagos entre Chile e Argentina cercado de montanhas nevadas.

Você pode até fazer um bate e volta a Bariloche e voltar para descansar pagando bem menos.

Uma escolha inteligente para quem quer neve

Puerto Varas entrega visual marcante, bons preços e uma experiência completa.

É prática, bonita e acolhedora.

E, para muitos brasileiros, acaba sendo a opção que transforma a viagem em algo muito melhor do que o esperado.

