Jovem sai para cobrar dívida, mas acaba levado às pressas para UPA de Anápolis após infeliz surpresa

Pedro Ribeiro - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um jovem de 22 anos precisou de atendimento emergencial na madrugada deste sábado (06), após se envolver em uma discussão que terminou em agressão grave em Anápolis.

Ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região por volta de 00h40, apresentando múltiplas perfurações por faca.

A equipe da unidade acionou imediatamente a Polícia Militar (PM).

De acordo com informações, o responsável pelas facadas permaneceu no local e admitiu ter atacado a vítima.

Ele contou que a briga começou quando o jovem foi até a casa de uma conhecida para cobrar uma quantia de 200 reais que ela havia pedido emprestado.

A mulher afirmou não ter o valor no momento, o que gerou uma discussão entre ambos.

O suspeito, que estava na residência, disse ter se irritado com a forma como o jovem a tratou e resolveu intervir, desferindo os golpes de faca.

Ele também alegou que o rapaz teria sacado uma arma de fogo e o agredido com coronhadas. Apesar disso, nenhuma arma foi encontrada.

O homem apresentava hematomas na cabeça e um corte na testa, compatíveis com a versão dada por ele.

Durante a confusão, a mulher envolvida sofreu uma lesão na mão e foi encaminhada ao Hospital Alfredo Abrahão com suspeita de fratura.

Após ouvir os relatos, a PM se deslocou até a residência onde tudo aconteceu.

A faca usada no ataque não foi localizada, mas os militares encontraram no local: porções de substância semelhante ao crack, R$ 26 em cédulas, R$ 14,50 em moedas e um celular pertencente ao suspeito.

Com base no material encontrado, o agressor acabou preso em flagrante por tráfico de drogas.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde a Polícia Civil confirmou a autuação pelo crime de tráfico de drogas.

A vítima permanece sob cuidados médicos, e o caso seguirá sob investigação para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.

