Após surto na Câmara de Anápolis, ex-assessora foge da UPA ao ser informada que precisaria ser internada
Tanto a PM quanto a PC foram comunicadas do caso, que está sendo investigado
O boletim de ocorrência registrado pela equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alair Mafra descreve que a ex-assessora levada para o local na manhã desta sexta-feira (05) fugiu logo após ser avisada de que precisaria ser internada.
Ela havia chegado à unidade transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado depois do surto psicótico ocorrido dentro da Câmara Municipal de Anápolis.
Segundo o relato dos profissionais de saúde, a mulher apresentou compreensão de que seria internada devido ao risco de autoextermínio identificado após o episódio no Legislativo.
Em seguida, burlou o controle de saída da unidade e deixou o local pela área externa, antes que a equipe conseguisse intervir.
Tanto a Polícia Militar (PM) quanto a Polícia Civil (PC) foram comunicadas do caso, que está sendo investigado.
Em nota, a vereadora Seliane da SOS (MDB) informou que, nos últimos dias, a ex-colaboradora vinha adotando condutas que afetaram a rotina do gabinete, geraram preocupação entre servidores e motivaram o acionamento das autoridades competentes, que já investigam o caso.
A parlamentar detalhou que esses episódios envolveram mensagens enviadas durante a madrugada, seguir a vereadora em diferentes locais, aproximações indevidas na residência e outros comportamentos direcionados também a integrantes da equipe.
A nota acrescenta que, nesta sexta-feira, a ex-assessora esteve na Câmara de Anápolis, onde fez ameaças de tirar a própria vida, sendo socorrida pelas equipes de segurança e pelo Samu.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!