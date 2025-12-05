Após surto na Câmara de Anápolis, ex-assessora foge da UPA ao ser informada que precisaria ser internada

Tanto a PM quanto a PC foram comunicadas do caso, que está sendo investigado

Augusto Araújo - 05 de dezembro de 2025

UPA de Anápolis. (Foto: Reprodução)

O boletim de ocorrência registrado pela equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alair Mafra descreve que a ex-assessora levada para o local na manhã desta sexta-feira (05) fugiu logo após ser avisada de que precisaria ser internada.

Ela havia chegado à unidade transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado depois do surto psicótico ocorrido dentro da Câmara Municipal de Anápolis.

Segundo o relato dos profissionais de saúde, a mulher apresentou compreensão de que seria internada devido ao risco de autoextermínio identificado após o episódio no Legislativo.

Em seguida, burlou o controle de saída da unidade e deixou o local pela área externa, antes que a equipe conseguisse intervir.

Tanto a Polícia Militar (PM) quanto a Polícia Civil (PC) foram comunicadas do caso, que está sendo investigado.

Em nota, a vereadora Seliane da SOS (MDB) informou que, nos últimos dias, a ex-colaboradora vinha adotando condutas que afetaram a rotina do gabinete, geraram preocupação entre servidores e motivaram o acionamento das autoridades competentes, que já investigam o caso.

A parlamentar detalhou que esses episódios envolveram mensagens enviadas durante a madrugada, seguir a vereadora em diferentes locais, aproximações indevidas na residência e outros comportamentos direcionados também a integrantes da equipe.

A nota acrescenta que, nesta sexta-feira, a ex-assessora esteve na Câmara de Anápolis, onde fez ameaças de tirar a própria vida, sendo socorrida pelas equipes de segurança e pelo Samu.

