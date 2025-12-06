Motorista perde controle do carro e não se fere por pouco ao cair no Córrego das Antas

Veículo foi encontrado apoiado no guard rail, evitando que afundasse ainda mais

Veículo foi contido por guard rail e por pouco não afundou mais no Córrego das Antas. (Foto: Reprodução)

Um motorista perdeu o controle do veículo e caiu dentro do Córrego das Antas, na noite desta sexta-feira (05), na Avenida Ayrton Senna, em trecho que passa pelo bairro Parque das Nações, em Anápolis.

O acidente aconteceu por volta das 22h20 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM).

No local, os militares encontraram o veículo escorado no guard rail, evitando que afundasse ainda mais.

O condutor, que estava sozinho no automóvel, já havia saído do carro e se encontrava dentro da vala do córrego no momento da chegada das equipes. Os bombeiros utilizaram uma escada para retirá-lo do local com segurança.

Ele foi avaliado pela unidade de resgate, mas não apresentou lesões e recusou o transporte ao hospital.

Além disso, o homem providenciou um guincho que, na manhã deste sábado (06), fez a remoção do automóvel do local.

