Motorista perde controle do carro e não se fere por pouco ao cair no Córrego das Antas
Veículo foi encontrado apoiado no guard rail, evitando que afundasse ainda mais
Um motorista perdeu o controle do veículo e caiu dentro do Córrego das Antas, na noite desta sexta-feira (05), na Avenida Ayrton Senna, em trecho que passa pelo bairro Parque das Nações, em Anápolis.
O acidente aconteceu por volta das 22h20 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM).
No local, os militares encontraram o veículo escorado no guard rail, evitando que afundasse ainda mais.
- Motorista de caminhonete faz conversão proibida, atropela motociclista e depois foge, em Anápolis
- Jovem autista que passou para medicina na UniEVANGÉLICA revela detalhe que não o fará estudar na instituição, em Anápolis
- Instrutor do Detran é ameaçado de morte ao dizer que frentista reprovou na prova da CNH, em Aparecida de Goiânia
O condutor, que estava sozinho no automóvel, já havia saído do carro e se encontrava dentro da vala do córrego no momento da chegada das equipes. Os bombeiros utilizaram uma escada para retirá-lo do local com segurança.
Ele foi avaliado pela unidade de resgate, mas não apresentou lesões e recusou o transporte ao hospital.
Além disso, o homem providenciou um guincho que, na manhã deste sábado (06), fez a remoção do automóvel do local.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!