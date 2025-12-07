Dormir de meias ajuda a adormecer mais rápido? Entenda o efeito no sono

Isabella Valverde - 07 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

A ideia de que dormir de meias melhora o sono ganhou força nas redes sociais. Vídeos viralizados no TikTok afirmam que manter os pés aquecidos antes de deitar ajuda o corpo a relaxar e facilita o início do sono.

O argumento parece simples: ao aquecer as extremidades, os vasos sanguíneos dilatam-se, permitindo que o corpo reduza sua temperatura interna — e essa queda seria o sinal perfeito para o cérebro entender que é hora de dormir.

Mas será que isso realmente funciona?

Segundo especialistas em medicina do sono, a resposta é sim: para muitas pessoas, usar meias pode realmente acelerar o processo de adormecer e ainda contribuir para uma noite de descanso mais estável.

Por que dormir de meias funciona?

A pneumologista Vânia Caldeira, membro da Comissão de Trabalho de Patologia Respiratória do Sono da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, explica que a temperatura corporal é um dos fatores-chave para iniciar o sono e mantê-lo ao longo da noite.

Para adormecer, o corpo precisa reduzir sua temperatura central, e isso acontece naturalmente quando o calor é dissipado pelas extremidades.

No entanto, quando sentimos frio, ocorre o efeito oposto: os vasos sanguíneos se contraem para preservar calor — um processo chamado vasoconstrição. Isso dificulta a perda de calor e atrapalha o início do sono.

As meias, por outro lado, provocam vasodilatação, aquecendo pés e mãos, facilitando a dispersão do calor e permitindo que a temperatura central do corpo caia. Essa mudança fisiológica prepara o organismo para entrar no estado de descanso.

O mesmo vale para um banho quente antes de dormir, que aquece temporariamente as extremidades e também facilita a dissipação de calor, contribuindo para um sono mais profundo.

Melhora na qualidade do sono

Além de ajudar a adormecer mais rápido, a redução gradual da temperatura central durante a noite diminui a probabilidade de despertares. Isso significa que pessoas que dormem de meias podem não apenas pegar no sono mais facilmente, mas também manter o sono por mais tempo.

A partir da manhã, ocorre o processo inverso: um leve aumento da temperatura corporal ajuda o cérebro a despertar naturalmente, marcando o fim do ciclo de descanso.

Funciona para todos? Não exatamente

Embora tenha base fisiológica e funcione bem para muitas pessoas, dormir de meias não é uma recomendação universal. A Sleep Foundation alerta que o hábito pode ser inadequado em indivíduos com:

– Problemas circulatórios;

– Inchaço nos pés;

– Condições que possam ser agravadas pelo uso de meias apertadas.

Nesses casos, é fundamental consultar um médico antes de adotar a prática.

Além disso, o conforto pessoal pesa muito: algumas pessoas simplesmente não se adaptam à sensação de dormir com os pés cobertos, e isso também deve ser respeitado.

Higiene do sono continua sendo essencial

Vânia Caldeira reforça que o uso de meias deve ser considerado apenas uma medida complementar. Outros hábitos têm impacto muito maior na qualidade geral do sono, como:

– Manter o quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável;

– Dormir e acordar sempre no mesmo horário;

– Evitar álcool e tabaco à noite;

– Reduzir café a partir do início da tarde;

– Praticar atividade física com pelo menos 4 horas de antecedência;

– Fazer refeições leves;

– Limitar o uso de telas antes de dormir.

Se dormir de meias contribui para o relaxamento e facilita o início do sono, não há problema em incluir esse hábito na rotina — desde que ele seja confortável e adequado para o seu corpo.

