Instituto federal abre 80 vagas para curso de especialização gratuito e a distância

Isabella Valverde - 07 de dezembro de 2025

O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) está oferecendo uma nova oportunidade para quem deseja se aprimorar na área de educação digital.

A instituição abriu 80 vagas para a especialização gratuita e totalmente online em Docência na Educação a Distância, com início previsto para março de 2026.

Voltado para profissionais graduados em qualquer área, o curso tem duração de 12 meses e carga horária total de 390 horas, estruturadas para aprofundar conhecimentos e práticas essenciais para atuação no ensino remoto.

Como será o curso

A formação contempla disciplinas que abordam desde fundamentos teóricos da EaD até o uso de tecnologias aplicadas ao ensino virtual. A grade curricular inclui:

– Ambientação no AVA Moodle – 30h

– Fundamentos de Educação a Distância – 60h

– Tecnologias Digitais para EaD – 60h

– Práticas Pedagógicas na EaD – 60h

– Design Educacional para EaD – 60h

– Produção de Material Didático Digital – 60h

– Produção de Sala Virtual – 60h

A proposta é preparar o estudante para planejar, produzir, organizar e executar atividades educacionais no ambiente virtual, acompanhando a crescente demanda por profissionais qualificados em educação online.

Quem pode se inscrever

Podem participar da seleção candidatos com diploma de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, independentemente da área de formação.

As inscrições já estão abertas e seguem até 4 de janeiro de 2026, por meio do site oficial do IFES.

Critério de seleção

Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, o IFES realizará um sorteio eletrônico para definir os candidatos aprovados. Todas as regras e detalhes do processo estão descritos no edital, disponível no mesmo link de inscrição.

A especialização representa uma oportunidade acessível para quem deseja ampliar competências na área de educação digital, seja para atuar em instituições de ensino, projetos corporativos ou iniciativas independentes.

