Lançado curso técnico de inteligência artificial gratuito e à distância

Uma iniciativa inédita promete transformar forma de aprender com recursos modernos e flexíveis

Magno Oliver - 07 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) acaba de anunciar uma novidade que pode movimentar o cenário da educação tecnológica no Brasil: um curso técnico em Inteligência Artificial ofertado gratuitamente e em formato 100 % à distância.

Enquanto o edital ainda não está publicado, a instituição já divulga os detalhes e prepara conteúdos para que o público conheça o novo programa antes mesmo de sua abertura oficial.

De acordo com a divulgação institucional, o edital está previsto para sair em outubro de 2025, e as aulas devem começar no primeiro semestre de 2026. A proposta é que essa seja a primeira oferta desse tipo na Rede Federal.

Lançado curso técnico de inteligência artificial gratuito e à distância

O IFNMG informa que, até a publicação do edital, vai divulgar uma série de posts que explicam o que é IA, como o curso será estruturado, os diferenciais, certificações intermediárias, público-alvo e as oportunidades profissionais.

O curso se propõe a formar profissionais aptos a compreender, aplicar e criar soluções em inteligência artificial.

A pretensão é aproximar estudantes e trabalhadores à tecnologia de IA de forma acessível, permitir a construção gradual de competências com certificações intermediárias, democratizar o acesso ao ensino técnico especializado e reduzir barreiras geográficas e de custo.

A modalidade à distância permite que pessoas de diferentes regiões possam participar, sem a necessidade de deslocamento. O caráter gratuito reforça o viés de inclusão e democratização.

Podem participar pessoas interessadas em tecnologia, programação, dados e inovação, especialmente aquelas que não tiveram acesso a cursos presenciais de alto custo. Também se espera que profissionais já no mercado usem o curso para complementar sua formação e ampliar possibilidades em IA.

Acesse:

www.ifnmg.edu.br/ceadi

Confira mais detalhes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CEADi IFNMG (@ceadi_ifnmg)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!