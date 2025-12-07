Preso o caminhoneiro de Morrinhos que assassinou cruelmente a esposa após descobrir traição

Casal tem três filhos pequenos, que agora ficarão sem os cuidados da mãe. Autor do crime não tinha registros criminais

Pedro Ribeiro - 07 de dezembro de 2025

Magna Fernandes de Souza Teodoro (a direita) foi assassinada pelo marido. (

Foi preso em Caldas Novas o caminhoneiro de 43 anos que confessou ter assassinado a própria esposa, de 31 anos, em Morrinhos.

O crime, que chocou a cidade, aconteceu na noite de sexta-feira (06) e foi descoberto depois que o próprio autor procurou o hospital municipal com ferimentos de faca.

A vítima, Magna Fernandes de Souza Teodoro, foi encontrada morta em cima da cama, com perfurações no braço e no peito.

O autor do crime, Denis Francisco Teodoro de Souza, deu entrada no hospital com lesões que ele mesmo provocou. Durante o atendimento, ele confessou para a equipe de enfermagem que havia matado a esposa momentos antes.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao conversar com o caminhoneiro, ouviu a confissão detalhada do crime. Ele contou que estava separado da vítima há alguns dias e que, naquela noite, a seguiu até um motel.

Em seu relato, o caminhoneiro disse que esperou a ex-companheira chegar em casa, no Setor Cristo Redentor, onde iniciaram uma discussão. Foi nesse momento que ele, armado com uma faca, desferiu vários golpes contra o rosto e peito de Magna, que não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, ele atentou contra a própria vida, causando os ferimentos que o levaram a procurar ajuda médica.

Após a confissão, os policiais foram até a residência e encontraram o corpo da vítima. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

Denis recebeu voz de prisão em flagrante por feminicídio e, após receber alta, foi encaminhado para a Unidade Prisional de Caldas Novas. O casal tinha três filhos pequenos, que agora ficam sob os cuidados de familiares, sem a presença da mãe, vítima de um crime brutal, e do pai, que está preso.