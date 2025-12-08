Aprovação da gestão Caiado em Goiás alcança 85,6%, mostra Paraná Pesquisas

Números mais recentes foram divulgados nesta segunda-feira (08)

Danilo Boaventura - 08 de dezembro de 2025

Governador Ronaldo Caiado consolida melhor aprovação do país entre governadores. (Foto: Secom)

A mais recente pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira (08), revela que a administração do governador Ronaldo Caiado (UB) mantém um índice de aprovação elevado entre os goianos, ultrapassando a marca de 80%.

De acordo com o levantamento, 85,6% dos eleitores entrevistados aprovam a gestão estadual, enquanto 10,9% a desaprovam. Apenas 3,5% não souberam ou não quiseram opinar.

Quando questionados sobre como avaliam o governo, a soma das percepções positivas também é expressiva.

Para 35,6% dos entrevistados, a administração é “ótima”, e para 37,7%, é “boa”, totalizando 73,3% de avaliação positiva. A avaliação “regular” foi a escolha de 18,1% dos eleitores. As menções negativas somam 6,9%, divididas entre “ruim” (4,3%) e “péssima” (2,6%).

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.