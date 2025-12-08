Daniel Vilela lidera com folga a disputa pelo Governo de Goiás, mostra nova pesquisa

Vice-governador também apresenta o menor índice de rejeição entre os principais nomes

Danilo Boaventura - 08 de dezembro de 2025

Daniel Vilela, vice-governador de Goiás. (Foto: Reprodução)

O vice-governador Daniel Vilela (MDB) desponta como o principal nome na corrida pelo Governo de Goiás em 2026, liderando com ampla vantagem em diferentes cenários estimulados, segundo a Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira (08).

No primeiro cenário apresentado, que inclui o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), Daniel alcança 39,3% das intenções de voto, mais de 14 pontos percentuais à frente do tucano, que marca 24,4%.

Em um segundo cenário, sem a presença de Marconi, a liderança de Daniel se torna ainda mais expressiva.

O emedebista salta para 48,6% das intenções de voto, abrindo uma vantagem superior a 30 pontos sobre a segunda colocada, a deputada federal Adriana Accorsi (PT), que aparece com 17,3%. Neste mesmo cenário, o senador Wilder Morais (PL) registra 13,2%.

A pesquisa também mediu a rejeição dos pré-candidatos, e Daniel apresenta o menor índice entre os principais nomes, com 10,3%.

Em contrapartida, Marconi lidera a rejeição, com 39,2% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.