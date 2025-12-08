Geração Z não quer ganhar presente de Natal: pesquisa mostra qual a prioridade do momento

Jovens trocam objetos por experiências, autonomia e bem-estar, mudando a lógica dos presentes de fim de ano

Gabriel Yuri Souto - 08 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Kristina Paukshtite/Pexels)

O comportamento da Geração Z no Natal está chamando atenção de especialistas em consumo. Diferente das tradições que marcaram outras gerações, os jovens entre 12 e 27 anos não colocam mais presentes materiais no topo da lista.

Para eles, o que realmente importa é algo que vai além das embalagens e surpreende: experiências, liberdade de escolha e qualidade de vida.

Pesquisas recentes mostram que essa geração valoriza muito mais aquilo que pode gerar memória, significado ou praticidade.

Um estudo internacional aponta que viagens curtas, ingressos para shows, cursos rápidos e atividades fora da rotina são mais desejados que roupas, perfumes ou eletrônicos.

Outra pesquisa destaca que a estética do Natal também mudou, com celebrações mais simples, conectadas e personalizadas.

O que a Geração Z prefere ganhar

Mesmo sem revelar diretamente no título, a tendência é clara: os jovens buscam aquilo que ofereça valor real ao cotidiano.

Experiências

Momentos que podem ser vividos e compartilhados são prioridade. Viagens, eventos culturais e atividades diferentes substituem a ideia de presente tradicional.

Autonomia financeira

Vale-presentes, dinheiro e cartões pré-pagos ganharam espaço porque permitem ao jovem decidir o que quer e quando quer.

Bem-estar

Assinaturas, terapias, academia, massagens e serviços focados em saúde mental aparecem como opções valorizadas.

Por que essa mudança está acontecendo

A Geração Z cresceu em um cenário de instabilidade econômica e excesso de informações. Por isso, adotou um consumo mais consciente.

O foco não está em acumular objetos, mas em viver algo que faça sentido, que ofereça descanso, utilidade ou conexão emocional.

Outro elemento decisivo é a influência das redes sociais. Experiências geram lembranças compartilháveis, fortalecem identidade e criam vínculos — algo importante para essa geração.

No fim, o presente é o momento

Mesmo preferindo algo diferente do tradicional, os jovens não abandonam o espírito natalino. Para muitos, o melhor presente é o tempo de qualidade ao lado de quem importa, em celebrações leves e menos formais.

A troca de caixas pode até perder força, mas o sentido do Natal permanece — reinventado por uma geração que prefere sentir, viver e lembrar a apenas desembrulhar.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!