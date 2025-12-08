Homem é esfaqueado durante briga de bar em Goiânia; câmera flagrou confusão
Vítima foi encaminhada ao Hugol e o autor do crime foi preso em flagrante, após confessar tudo aos policiais
Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (07), em Goiânia, após esfaquear outro indivíduo que estava em uma distribuidora, no Setor Parque Tremendão. À Polícia Militar (PM), ele contou ter sido agredido anteriormente pela vítima com tapas e chutes.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ocorrido, quando o suspeito, de camiseta preta, rapidamente chega ao local e parte para cima da vítima, que tenta se defender, mas cai ao chão e é atacada.
Populares que estavam no bar rapidamente correram para apartar a situação, de modo que o agressor fugiu do local.
A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).
Ao Portal 6, a unidade afirmou que o paciente encontra-se no centro cirúrgico da unidade e, assim que for encaminhado ao leito, o estado de saúde será atualizado.
Esconderijo
A PM foi acionada e, após colher informações de testemunhas, deu início às buscas pelo suspeito, momento em que a equipe visualizou uma movimentação estranha em uma residência do entorno, com uma mulher em aparente nervosismo.
Ao conversarem com ela, os policiais foram informados de que o ex-marido dela havia invadido a casa e estava escondido no quintal.
Diante do relato, os militares entraram no local e flagraram o homem, que correspondia à descrição do suspeito.
Ele também assumiu o crime, sustentando que a vítima era um conhecido agiota da região e que tinha inicialmente saído de casa para pegar dinheiro emprestado, mas que foi agredido no bar com tapas e chutes. Por conta disso, ele disse que foi embora e retornou já com a faca.
No hospital, o homem esfaqueado apresentou outra versão, afirmando que o crime foi cometido por ciúmes do autor, que acreditava que a companheira o estivesse traindo.
A faca utilizada foi apreendida e o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).
