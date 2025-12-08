Homem é esfaqueado durante briga de bar em Goiânia; câmera flagrou confusão

Vítima foi encaminhada ao Hugol e o autor do crime foi preso em flagrante, após confessar tudo aos policiais

Davi Galvão - 08 de dezembro de 2025

Esfaqueamento foi registrado pelas câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (07), em Goiânia, após esfaquear outro indivíduo que estava em uma distribuidora, no Setor Parque Tremendão. À Polícia Militar (PM), ele contou ter sido agredido anteriormente pela vítima com tapas e chutes.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ocorrido, quando o suspeito, de camiseta preta, rapidamente chega ao local e parte para cima da vítima, que tenta se defender, mas cai ao chão e é atacada.

Populares que estavam no bar rapidamente correram para apartar a situação, de modo que o agressor fugiu do local.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Ao Portal 6, a unidade afirmou que o paciente encontra-se no centro cirúrgico da unidade e, assim que for encaminhado ao leito, o estado de saúde será atualizado.

Esconderijo

A PM foi acionada e, após colher informações de testemunhas, deu início às buscas pelo suspeito, momento em que a equipe visualizou uma movimentação estranha em uma residência do entorno, com uma mulher em aparente nervosismo.

Ao conversarem com ela, os policiais foram informados de que o ex-marido dela havia invadido a casa e estava escondido no quintal.

Diante do relato, os militares entraram no local e flagraram o homem, que correspondia à descrição do suspeito.

Ele também assumiu o crime, sustentando que a vítima era um conhecido agiota da região e que tinha inicialmente saído de casa para pegar dinheiro emprestado, mas que foi agredido no bar com tapas e chutes. Por conta disso, ele disse que foi embora e retornou já com a faca.

No hospital, o homem esfaqueado apresentou outra versão, afirmando que o crime foi cometido por ciúmes do autor, que acreditava que a companheira o estivesse traindo.

A faca utilizada foi apreendida e o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

