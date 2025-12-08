‘O Agente Secreto’ é indicado ao Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira

Cerimônia de premiação ocorrerá no dia 11 de janeiro de 2026

Wagner Moura interpreta protagonista do filme “O Agente Secreto”, indicado ao Globo de Ouro. (Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi anunciado na manhã desta segunda (8) como indicado ao Globo de Ouro na categoria de melhor filme em língua estrangeira.

O longa acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso, passando a viver escondido para a sua segurança.

O filme venceu dois prêmios no Festival de Cannes, melhor ator para Wagner Moura e melhor diretor para Kleber Mendonça Filho.

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro, ocorrerá domingo, dia 11 de janeiro de 2026 no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.

