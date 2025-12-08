‘O Agente Secreto’ é indicado ao Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira

Cerimônia de premiação ocorrerá no dia 11 de janeiro de 2026

Folhapress - 08 de dezembro de 2025

Wagner Moura interpreta protagonista do filme “O Agente Secreto”, indicado ao Globo de Ouro. (Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi anunciado na manhã desta segunda (8) como indicado ao Globo de Ouro na categoria de melhor filme em língua estrangeira.

O longa acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso, passando a viver escondido para a sua segurança.

O filme venceu dois prêmios no Festival de Cannes, melhor ator para Wagner Moura e melhor diretor para Kleber Mendonça Filho.

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro, ocorrerá domingo, dia 11 de janeiro de 2026 no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.