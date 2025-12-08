Segunda parcela do décimo terceiro salário será paga mais cedo em 2025 e vai aliviar a vida de muitos trabalhadores

A segunda parcela do décimo terceiro salário será depositada mais cedo em 2025, garantindo um respiro financeiro antes das festas de fim de ano

Gabriel Yuri Souto - 08 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A segunda parcela do décimo terceiro salário será depositada mais cedo em 2025, garantindo um respiro financeiro antes das festas de fim de ano.

A antecipação deve movimentar o comércio, aliviar o orçamento doméstico e ajudar quem precisa organizar contas, viagens ou compromissos típicos do fim do ano.

A mudança também facilita o processamento bancário e reduz atrasos, já que a compensação não ocorre nos fins de semana. Para muitos, essa diferença de um dia representa oportunidade de planejamento e maior previsibilidade financeira.

Por que a segunda parcela será antecipada e como funciona a regra do décimo terceiro

A legislação trabalhista determina que os empregadores paguem a segunda parcela do décimo terceiro até 20 de dezembro, independentemente do dia da semana.

Quando a data cai em um sábado, como acontecerá em 2025, os empregadores antecipam o pagamento para o dia útil anterior para garantir que todos recebam dentro do prazo legal. Isso evita atrasos e impede que empresas realizem depósitos sem compensação imediata.

Esse mecanismo já aconteceu em outros anos e faz parte das orientações do Ministério do Trabalho. A antecipação também evita acúmulo de processamento bancário após o fim de semana, garantindo que o valor esteja disponível para uso imediato pelos trabalhadores.

Com isso, milhões de trabalhadores recebem o valor no dia 19 de dezembro, uma sexta-feira.

Veja quem tem direito ao pagamento

O décimo terceiro é garantido a todos os trabalhadores com carteira assinada, além de empregados domésticos, rurais, avulsos e contratados pelo regime CLT.

A segunda parcela corresponde ao valor final do benefício, descontando contribuições como INSS e Imposto de Renda, quando aplicáveis. Esse é o depósito mais aguardado do benefício, já que costuma ser maior do que a primeira parcela.

Para quem trabalhou o ano inteiro, o cálculo é simples: o valor corresponde a um salário integral, dividido em duas partes. Já quem trabalhou por apenas alguns meses recebe proporcionalmente.

Funcionários que recebem comissões, horas extras ou salários variáveis têm o décimo terceiro calculado com base na média anual, o que pode alterar o valor final do depósito.

Como a antecipação ajuda no orçamento das famílias e nas compras de fim de ano

O pagamento antecipado costuma trazer impacto direto no orçamento das famílias. Com o crédito disponível no dia 19, muitos conseguem planejar gastos de Natal, organizar viagens, quitar dívidas pequenas e reforçar a renda do mês.

A antecipação também favorece o comércio, que costuma registrar maior movimento quando o décimo terceiro cai antes do fim de semana.

Além disso, o depósito antecipado permite que trabalhadores tenham mais controle financeiro na semana mais movimentada do mês. Com o valor creditado antes das festas, decisões de compra e organização do orçamento se tornam mais previsíveis e menos apertadas.

O que acontece com empresas que não realizam o pagamento no prazo correto

Empresas que atrasam o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro podem receber multas e outras penalidades trabalhistas.

O não cumprimento da data de 19 de dezembro em 2025 configura atraso, já que o prazo oficial não pode ultrapassar o dia 20. Por isso, especialistas em folha de pagamento recomendam que as empresas se antecipem para evitar problemas fiscais e garantir transparência no repasse.

Contudo, a orientação é que empregadores organizem a folha com antecedência, especialmente para colaboradores com remuneração variável. Dessa forma, o depósito ocorre dentro do prazo e evita erros de cálculo ou pendências posteriores.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!