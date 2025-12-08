Talento e emoção: Recital de Fim de Ano celebra trajetória do Projeto Criar e Tocar

Tradicional evento será realizado nesta segunda-feira (08) às 19h30, no Ginásio Poliesportivo da UniEVANGÉLICA

Publieditorial - 08 de dezembro de 2025

Tradicional evento de fim de ano será realizado no Ginásio Poliesportivo da UniEVANGÉLICA (Foto: Divulgação)

O Projeto Criar e Tocar encerra 2025 com uma noite especial de música, emoção e celebração. O tradicional Recital de Fim de Ano será realizado nesta segunda-feira, 8 de dezembro, às 19h30, no Ginásio Poliesportivo da UniEVANGÉLICA, reunindo alunos dos núcleos participantes, famílias, professores e convidados.

Completando 20 anos de história, o Criar e Tocar – iniciativa da Associação Educativa Evangélica (AEE) se consolida como um dos projetos socioculturais mais importantes da região, oferecendo formação musical gratuita a crianças e jovens e promovendo inclusão, sensibilidade artística e novas perspectivas de vida.

A programação do recital deste ano promete envolver o público do início ao fim. A primeira parte será marcada pelas apresentações do Coral, sob orientação da professora Jordana Jardim, com um repertório natalino que inclui Chegou o Natal, A História do Natal em Canção, Natal e Natal Brasileiro.

Em seguida, a Orquestra sobe ao palco com interpretações de clássicos da música nacional e internacional. Entre os destaques estão Tributo a Michael Jackson, My Way, Top Gun, Fórmula 1 Theme, Do Seu Lado, África e o tradicional The Blue Danube Waltz.

As execuções contam com regência dos maestros Iellen Silva, Gustavo Bernardes, Gabriel Bruno, Regis Dias, Matheus Ferraz, Daniel Godoi e Dyellyngton dos Santos. A segunda parte do evento será dedicada ao momento mais aguardado da noite: a Premiação do Festival de Música, que reconhece o desempenho e a criatividade dos alunos participantes.

Coordenado por professoras e maestros dos núcleos AEE, Nova Vila, Filostro, Industrial, Vivian Parque, Promissão, Centro, Ceres e Goianésia, o recital reforça o compromisso do Criar e Tocar em democratizar o acesso ao ensino artístico e valorizar o protagonismo juvenil por meio da música.

O evento é aberto ao público, e a presença da comunidade é fundamental para prestigiar o esforço e o talento dos estudantes. “Será uma noite para celebrar conquistas, fortalecer vínculos e aplaudir a dedicação de nossos alunos. Todos são convidados a viver esse momento conosco”, destaca a coordenadora do Projeto Criar e Tocar, Marisa Espíndola.

Serviço

📅 Data: 8 de dezembro

⏰ Horário: 19h30

📍 Local: Ginásio Poliesportivo da UniEVANGÉLICA

Entrada gratuita