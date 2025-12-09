Inspirado em cupinzeiro, prédio futurista e inédito no Brasil terá salas de até 2 mil metros quadrados sem necessidade de ar-condicionado

Um projeto que surpreende pela forma como transforma a natureza em tecnologia eficiente

Magno Oliver - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução / SolumHub)

Um dos projetos mais ousados da arquitetura brasileira acaba de ganhar forma (e bem inusitada). É o Solum Hub, um edifício futurista inspirado diretamente na estrutura de cupinzeiros, chega como um marco de inovação ao unir tecnologia, sustentabilidade e design orgânico.

Desenvolvido pelo escritório Leinemann Ortiz, o prédio promete oferecer espaços amplos, com salas que chegam a 2 mil m², sem depender do uso constante de ar-condicionado, algo inédito em empreendimentos corporativos de grande porte no país.

A proposta nasceu da observação de como os cupins constroem ninhos capazes de manter temperatura e umidade estáveis, mesmo sob calor extremo. A partir desse conceito, o Solum Hub adotou um sistema de aberturas e circulação de ar que mantém o ambiente interno naturalmente fresco.

O ar quente é direcionado para fora, enquanto correntes de ar mais frio são puxadas para dentro, criando um fluxo contínuo que reduz a necessidade de climatização artificial.

Visualmente, o edifício impressiona. Com formato circular, 11 pavimentos e varandas repletas de vegetação, ele se integra ao cenário urbano como um organismo vivo.

Nos interiores, jardins, terraços arborizados e espelhos d’água reforçam a sensação de oásis em meio ao concreto. Além das salas corporativas flexíveis, o Solum Hub também contará com auditório, academia, restaurante, área de eventos, amplo estacionamento e um rooftop que completa a proposta de bem-estar.

Outro ponto que se destaca é o planejamento solar do prédio. A orientação da estrutura e o posicionamento das aberturas foram definidos para aproveitar a incidência de vento e minimizar o calor durante o dia. Isso, somado às plantas e aos materiais utilizados como isolantes naturais, contribui para um consumo de energia significativamente menor.

O Solum Hub surge, assim, como um exemplo de como a bioinspiração pode redefinir os espaços corporativos do futuro, mais eficientes, mais humanos e profundamente conectados à natureza.

