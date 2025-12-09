Motorista de app critica falta de categorias ‘premium’ da Uber e 99 em Anápolis e empresas respondem se vão implementar ou não

Influenciador classificou como injustiça o que acontece com os colegas que prestam serviço na cidade

Paulo Roberto Belém - 09 de dezembro de 2025

Influenciador chegou a dizer que optou por um das plataformas para dirigir na cidade. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um motorista de aplicativo e influencer, Lucas Dias, voltou a trazer uma situação que percebeu quando prestou serviço em Anápolis. Desta vez, ele abordou uma questão sensível para prestadores do serviço e passageiros: o preço das corridas na cidade.

Na página que alimenta no Instagram – @uberhistorias, o influenciador classificou como “injustiça”, o que acontece com os colegas motoristas. “Rodei durante 3 dias na cidade de Anápolis e confesso para vocês que eu estou triste”, disparou.

A tristeza para ele é quanto ao preço das tarifas no município. “Ontem eu desativei do meu celular [a Uber] e rodei pela 99, porque ela paga melhor. Pelo menos na minha experiência”, opinou.

Continuando o lamento pessoal, ele atestou que em Anápolis, as duas principais plataformas que operam na cidade não contam com uma categoria confortável, que são aquelas em que se paga um pouco mais por veículos diferenciados. “Apenas a categoria X [na Uber]”, reclamou.

Lucas estendeu fazendo um apelo a 99. “Libera o ‘Plus’ na cidade de Anápolis”, pediu. O “Plus” que ele se refere é uma opção superior a mais barata da plataforma, que no caso é a Pop.

Demanda

O influenciador ainda respondeu a eventual explicação das plataformas em Anápolis não colocarem no mercado da cidade as categorias premium de ambas, sobre não ter demanda de solicitações, colocando o que pensa sobre.

“Meus amigos, Anápolis, para quem não conhece, tem algumas das maiores indústrias farmacêuticas desse país. Sem contar que a Caoa também está instalada na cidade”, enumerou.

Trazendo outra ideia, a de que os passageiros seriam “mão de vaca” e “lisos”, ele trouxe outra opinião. “Em todo lugar existe a classe A, B e C e assim por diante. Não podemos generalizar”, comentou.

Arrematando. “Tem muita gente que chamaria um Uber Black, tem muita gente trabalhando com carros que aceita categorias Comfort, Black [na Uber], por que não colocar uma categoria a mais nos aplicativos?”, questionou, encerrando.

Com a palavra, as plataformas

Uber e 99 enviaram notas ao Portal 6, respondendo se pensam implementar em Anápolis as respectivas categorias premium de cada uma.

A primeira destacou que a implementação delas não está nos planos. “Uma avaliação considera o mercado automotivo local e as expectativas dos usuários, sempre com foco na preservação do equilíbrio entre oferta e demanda, que é fundamental para o funcionamento da plataforma”, disseram.

Já a 99, sobre implementar a categoria superior, adotou resposta parecida. “A definição de quais categorias ficam disponíveis em cada cidade leva em conta o equilíbrio entre a demanda de passageiros e a quantidade de motoristas qualificados”, informaram.

Ambas finalizaram com outro pensamento similar, quanto a uma futura mudança de postura. “A Uber revisa constantemente os mercados para identificar oportunidades de expansão de suas categorias premium, como Comfort e Black”, disseram.

A 99 seguiu a mesma linha. “À medida que a demanda local se desenvolve e o equilíbrio entre oferta e procura indicar espaço para outras modalidades, outras podem ser consideradas para a cidade”, comunicaram.

Nota da Uber:

Atualmente, a cidade de Anápolis não conta com as categorias Comfort e Black. A Uber revisa constantemente os mercados para identificar oportunidades de expansão de suas categorias premium, como Comfort e Black. Essa avaliação considera o mercado automotivo local e as expectativas dos usuários, sempre com foco na preservação do equilíbrio entre oferta e demanda, que é fundamental para o funcionamento da plataforma. O formato pode ser adaptado conforme as características de cada região, como é o caso de Goiânia, onde os passageiros podem solicitar viagens na categoria Black utilizando a opção Uber Reserve.

Nota da 99:

Hoje, a 99 opera em Anápolis com as categorias 99Pop, 99Moto, 99Negocia, 99Pop Expresso e 99Táxi. A definição de quais categorias ficam disponíveis em cada cidade leva em conta o equilíbrio entre a demanda de passageiros e a quantidade de motoristas qualificados, para que todos tenham uma boa experiência ao usar o nosso aplicativo. A 99 acompanha continuamente o comportamento dos usuários e a evolução da base de motoristas parceiros em todas as cidades em que atua. À medida que a demanda local se desenvolve e o equilíbrio entre oferta e procura indicar espaço para outras modalidades, outras podem ser consideradas para a cidade.

