Uber e 99 respondem se tempo de espera do passageiro quando o motorista chega no embarque será reduzido em Goiás

Portal 6 avaliou com passageiros, motoristas e as plataformas para avaliar a questão no estado

Paulo Roberto Belém - 24 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de motorista de aplicativo (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasi)

Muito embora os usuários de aplicativos de mobilidade possam acompanhar em tempo real a chegada de um motorista até o ponto em que solicitaram a corrida, ainda é aberto um tempo de espera por ele de cinco minutos.

Isso acontece nas duas plataformas mais populares em operação no estado e o Portal 6 conversou com passageiros, prestadores do serviço, com a Uber e a 99 para avaliar a questão em Goiás.

Para Eduardo Melo, que usa as plataformas esporadicamente, o período é razoável. Mesma consideração feita pelo supervisor de RH Arthur Rocha, outro usuário dos aplicativos. “Peço quando já estou pronto, justamente para o motorista não esperar muito tempo”, citou.

Inadequado

Se para os passageiros ouvidos o tempo é razoável, Leo Gabiatti, motorista há 6 anos, disse que o tempo é inadequado. “Muito longo. O ideal seria que quando o passageiro solicitasse a corrida já estivesse pronto para o embarque”, entende

Para ele, deveria ser reduzido em mais da metade. “Nesse caso, dois minutos seria o suficiente e o tempo adequado para não prejudicar o motorista em seus ganhos por hora”, destacou.

Carlos Barbosa, motorista há 5 anos, trouxe a experiência de outro estado para também dizer que considera o período além da conta. “Já trabalhei em cidade que era de dois minutos, um período que considero razoável”, definiu.

Plataformas pensam em reduzir o tempo?

Uber e 99 confirmaram que o tempo de espera em Goiás está em cinco minutos, mas nenhuma delas citou a possibilidade de revisão desse período no sentido de abaixá-lo.

A Uber destacou que cobra uma taxa pela espera adicional do motorista parceiro até que a viagem comece e que entende que o tempo de todos é valioso, dizendo que o ideal é que os motoristas não precisem esperar por muito tempo.

A plataforma reforça para que o usuário esteja no local indicado de embarque e pronto para partir quando o condutor chegar, entretanto, não respondeu à pergunta específica sobre reavaliar esse tempo em Goiás.

A 99 disse que envia alerta aos passageiros, informando sobre a necessidade de estarem no ponto inicial estipulado quando o carro chegar.

A Big Tech também citou que orienta os usuários a calcularem o tempo de deslocamento interno, como, por exemplo, escadas e elevadores, e, quando necessário, usar o chat do app para avisar sobre um possível atraso.

Ambas disseram que as normas constam em um tipo de “manual do passageiro”, que se equivale aos termos de uso dos aplicativos.

Nota da Uber

O valor das viagens já considera o tempo de espera pelo embarque do usuário após a chegada do motorista parceiro ao local de início da viagem. Quando é aplicada uma taxa pela espera adicional do motorista parceiro até que a viagem comece, esse valor é incorporado ao preço final e discriminado no recibo da viagem. Os motoristas parceiros são profissionais independentes e, assim como os usuários, podem cancelar qualquer viagem quando julgarem necessário. O tempo de todos é valioso, e o ideal é que os motoristas não precisem esperar por muito tempo. Por isso, é sempre importante reforçar que o usuário esteja no local indicado de embarque e pronto para partir quando o condutor chegar. A orientação é que as regras de sinalização de trânsito sejam respeitadas, inclusive em relação à parada e ao estacionamento. O motorista também pode usar os recursos do aplicativo, como o chat ou a ligação, para falar com o(a) passageiro(a) e combinar o local mais adequado para o embarque com segurança. A Uber incentiva que todos revisem o Código da Comunidade , que estabelece o respeito como base para qualquer interação na plataforma e reforça que comportamentos inapropriados podem levar à desativação da conta.

Nota da 99

A 99 informa que o tempo de espera pode variar entre 3 e 5 minutos, dependendo da categoria da corrida e da cidade. Caso seja extrapolado, o motorista/motociclista parceiro pode cancelar a corrida sem prejuízo à sua taxa de desempenho e o passageiro poderá arcar com uma taxa de cancelamento. Os condutores também podem cancelar a viagem caso o passageiro esteja em uma área que ofereça risco a ele e reportar no próprio app, na opção de Segurança > Corrida em local perigoso, com todas as informações.

Além disso, para reforçar a segurança dos motoristas parceiros, a 99 constantemente mapeia locais que sejam de difícil embarque e envia alertasaos passageiros, informando sobre a necessidade de estarem no ponto inicial estipuladoquando o carro chegar.

A empresa reitera, ainda, que mantém a autonomia dos motoristas e motociclistasparceiros para aceitarem ou recusarem chamadas de acordo com suas estratégias e nãolimita a quantidade de viagens rejeitadas. A plataforma mostra, na tela de aceite da corrida, informações como destino da viagem, alerta de zona de risco, além de informações do passageiro, como nota, frequência e avaliações feitas por outros motoristas.

Aos passageiros, a 99 orienta a chegar no local de embarque antes do horário previsto no aplicativo, a calcular o tempo de deslocamento interno, como, por exemplo, escadas e elevadores, e, quando necessário, usar o chat do app para avisar sobre um possível atraso Essa e outras informações podem ser conferidas no Guia da Comunidade 99, que traz orientações sobre como agir e quais comportamentos não são aceitos na plataforma

