Consultórios vazios: médicos de UPA em Goiânia saem mais cedo do plantão e deixam pacientes sem assistência por até 2h

Vídeo mostra ao menos cinco salas da unidade vazia, enquanto recepção aparece cheia de pacientes

Gabriella Pinheiro - 10 de dezembro de 2025

Imagem mostra sala vazia na Upa Itaipu, em Goiânia, e área de espera lotada de pacientes. (Foto: Reprodução)

Enquanto as salas de espera da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Itaipu, em Goiânia, aparecem lotadas, os consultórios médicos, por outro lado, mostram um cenário diferente. Entre 18h e 19h, os atendimentos são paralisados após os profissionais deixarem a unidade uma hora antes da troca de plantão, deixando os pacientes sem assistência durante esse período.

Em denúncia registrada na terça-feira (09) e enviada ao Portal 6, uma pessoa chega a abrir a porta de cinco salas na unidade. Todos os espaços, no entanto, aparecem vazios.

À reportagem, um denunciante relatou que os médicos estariam saindo por volta das 18h, sendo que a troca de plantão ocorre às 19h.

Além de saírem mais cedo, a denúncia ainda afirma que, de forma generalizada, os médicos costumam chegar atrasados — o que aumenta ainda mais o tempo de espera.

De acordo com ele, a situação não seria isolada e acontece de forma frequente na unidade.

“O médico não espera o paciente chegar e render ele, não. Ele sai. Então a UPA fica duas horas sem médico. Porque um sai e o outro não chega. A população tem que aguardar, mas eles estão recebendo para isso. Tem alguma coisa errada nisso aí”, diz.

O Portal 6 procurou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia para obter um posicionamento sobre a situação, que respondeu com a seguinte nota:

“A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informa que irá apurar a denúncia e ressalta que o controle de frequência dos profissionais médicos é realizado por ponto eletrônico e sistema de videomonitoramento.”

Déficit de profissionais e equipamentos

A nova denúncia surge dias após o Portal 6 relatar, no último sábado (06) que o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital estaria sendo prejudicado em decorrência da falta de equipes e de equipamentos básicos.

À reportagem, denunciantes alegaram que a estrutura disponível não tem sido suficiente para sustentar o ritmo regular dos atendimentos, impactando diversas áreas.

Na data de publicação da matéria anterior, a SMS afirmou apenas que as 12 unidades de urgência funcionam dentro da normalidade e que não houve interrupção dos serviços.

Leia a nota:

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informa que os atendimentos nas 12 unidades de urgência

da capital estão dentro da normalidade neste sábado (06/12).

A SMS reforça que não houve interrupção no atendimento e mantém o monitoramento do fluxo de pacientes. Todas as unidades funcionam 24 horas e seguem com assistência regular, conforme a classificação de risco.

ABSURDO ‼️ Consultórios vazios: médicos de UPA em Goiânia saem mais cedo do plantão e deixam pacientes sem assistência por até 2h Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/4DLZ3f1UIC — Portal 6 (@portal6noticias) December 10, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!