Consultórios vazios: médicos de UPA em Goiânia saem mais cedo do plantão e deixam pacientes sem assistência por até 2h
Vídeo mostra ao menos cinco salas da unidade vazia, enquanto recepção aparece cheia de pacientes
Enquanto as salas de espera da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Itaipu, em Goiânia, aparecem lotadas, os consultórios médicos, por outro lado, mostram um cenário diferente. Entre 18h e 19h, os atendimentos são paralisados após os profissionais deixarem a unidade uma hora antes da troca de plantão, deixando os pacientes sem assistência durante esse período.
Em denúncia registrada na terça-feira (09) e enviada ao Portal 6, uma pessoa chega a abrir a porta de cinco salas na unidade. Todos os espaços, no entanto, aparecem vazios.
À reportagem, um denunciante relatou que os médicos estariam saindo por volta das 18h, sendo que a troca de plantão ocorre às 19h.
Além de saírem mais cedo, a denúncia ainda afirma que, de forma generalizada, os médicos costumam chegar atrasados — o que aumenta ainda mais o tempo de espera.
De acordo com ele, a situação não seria isolada e acontece de forma frequente na unidade.
“O médico não espera o paciente chegar e render ele, não. Ele sai. Então a UPA fica duas horas sem médico. Porque um sai e o outro não chega. A população tem que aguardar, mas eles estão recebendo para isso. Tem alguma coisa errada nisso aí”, diz.
O Portal 6 procurou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia para obter um posicionamento sobre a situação, que respondeu com a seguinte nota:
“A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informa que irá apurar a denúncia e ressalta que o controle de frequência dos profissionais médicos é realizado por ponto eletrônico e sistema de videomonitoramento.”
Déficit de profissionais e equipamentos
A nova denúncia surge dias após o Portal 6 relatar, no último sábado (06) que o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital estaria sendo prejudicado em decorrência da falta de equipes e de equipamentos básicos.
À reportagem, denunciantes alegaram que a estrutura disponível não tem sido suficiente para sustentar o ritmo regular dos atendimentos, impactando diversas áreas.
Na data de publicação da matéria anterior, a SMS afirmou apenas que as 12 unidades de urgência funcionam dentro da normalidade e que não houve interrupção dos serviços.
Leia a nota:
A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informa que os atendimentos nas 12 unidades de urgência
da capital estão dentro da normalidade neste sábado (06/12).
A SMS reforça que não houve interrupção no atendimento e mantém o monitoramento do fluxo de pacientes. Todas as unidades funcionam 24 horas e seguem com assistência regular, conforme a classificação de risco.
