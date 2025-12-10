De Anápolis para o mundo: jovem que sofreu AVC é eleito o melhor jogador de Futebol PC do Brasil

Vinícius Araújo, mais conhecido como Vini Gol, é jogador do Vasco da Gama e representou a seleção brasileira na Copa América

Samuel Leão - 10 de dezembro de 2025

Vini Gol recebeu a premiação na noite desta terça-feira (10), em transmissão ao vivo pelo Sportv. (Foto: Acervo Pessoal)

Um jovem anapolino, de 22 anos, se consagrou na noite da terça-feira (10) como melhor jogar de Futebol PC, modalidade para atletas que sofreram paralisia cerebral, em um evento transmitido pelo Sportv.

Vinícius Araújo, mais conhecido como Vini Gol, é jogador do Vasco da Gama e representou a seleção brasileira na Copa América, ocorrida este ano no Uruguai, conseguindo a medalha de bronze e o prêmio de artilheiro.

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, ele contou que se trata da realização de um sonho, e elencou as conquistas que já acumula.

“A sensação é a melhor possível, sempre sonhei com esse momento, estou muito feliz! Ainda estou no Vasco e agora estou muito realizado com o prêmio paralímpico 2025 de melhor atleta do ano de Futebol PC”, comemorou.

Histórico campeão

Em novembro de 2024, ele representou o Brasil na Copa do Mundo da modalidade, na Espanha. Em 2024, foi vice campeão brasileiro e artilheiro da competição pelo Vasco.

Ainda foi campeão e artilheiro da Paracopa Sesc, se consagrando como um dos melhores jogadores da categoria em 2025.

Formado no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Dr. Cézar Toledo, ele agora alça voos com os quais já sonhava e vem se dedicando desde os 07 anos.

Desafios

Contudo, Vini Gol relembrou que houve percalços em sua trajetória, visto que em 2019 ele sofreu um AVC isquêmico que paralisou o lado esquerdo do corpo.

“Eu fiquei uma semana internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) e depois quase um mês no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) antes de ser transferido para um longo processo de reabilitação na APAE, onde fiquei em tratamento por um ano e meio”, apontou.

Apesar das dificuldades, ele seguiu firme e passou a utilizar o campo do Barro Preto para realizar treinamentos diários com a TF10 fundamentos, recuperando a velocidade, destreza e, aos poucos, retomando espaço no âmbito do esporte profissional.

De lá, o retorno oficial ocorreu quando ele conseguiu o título do campeonato brasileiro pelo Vasco, em 2024, coroando a trajetória.

