Novo benefício do governo já está liberado e vai ajudar milhões de brasileiros que ainda não tiraram CNH

Uma mudança recente nas regras permite que brasileiros conquistem a carteira de motorista sem a obrigatoriedade de frequentar autoescola, reduzindo custos e facilitando o acesso a CNH

Gabriel Yuri Souto - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O novo benefício do governo para tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) promete mudar a realidade de milhões de brasileiros. A ideia é simples: permitir que a etapa teórica seja feita gratuitamente pela internet, sem a necessidade de frequentar autoescola.

A mudança atinge diretamente um problema antigo. Hoje, 54% dos brasileiros não têm carteira de motorista, e grande parte deles afirma que nunca iniciou o processo porque o custo total é alto demais.

Quanto custava tirar a CNH e por que muitos desistiam

O preço médio para conseguir a habilitação completa costuma variar entre R$ 2.400 e R$ 3.500, dependendo do estado e da carga horária da autoescola. Para quem recebe salários baixos ou depende de bicos, esse valor se torna inviável.

Estudos apontam que um terço dos que não têm CNH desistiram justamente por não conseguir pagar as aulas teóricas e práticas. Isso criou uma barreira social que o governo tenta reduzir com o novo modelo.

O que muda com o programa novo

A principal mudança está na etapa teórica. O governo lançou um sistema nacional que permite que o candidato assista às aulas diretamente pelo aplicativo oficial CNH do Brasil ou pela plataforma digital integrada ao Gov.br.

As videoaulas substituem totalmente a fase teórica da autoescola. Assim que o aluno conclui o conteúdo, o sistema gera um certificado e avisa automaticamente o Detran do estado.

Com essa troca, grande parte do custo desaparece. A expectativa é que o processo fique até 70% mais barato, já que as aulas teóricas representam boa parte do valor cobrado por autoescolas.

Quanto pode custar agora

Como o curso teórico se tornou gratuito, resta ao candidato pagar apenas as taxas do Detran, exame médico, teste teórico e aulas práticas.

Em vários estados, esse custo deve cair para entre R$ 800 e R$ 1.200, dependendo do número de aulas obrigatórias. A redução abre caminho para que trabalhadores, jovens e pessoas de baixa renda finalmente consigam iniciar o processo.

Como tirar a CNH usando o programa

O processo começa baixando o aplicativo CNH do Brasil e entrando com a conta Gov.br. O candidato acessa o curso gratuito, assiste aos módulos e conclui a parte teórica sem sair de casa.

Quando finaliza, o sistema libera a prova teórica no Detran.

Depois dessa etapa, o candidato passa pela avaliação médica e segue para as aulas práticas de direção.

A lei exige uma carga mínima, mas o aluno pode escolher fazer as aulas em autoescola ou com instrutor credenciado, o que flexibiliza os custos. Após cumprir os requisitos, ele realiza o exame prático e, sendo aprovado, recebe a CNH definitiva.

Quem mais será beneficiado pela mudança

A nova política deve alcançar especialmente jovens que buscam o primeiro emprego e trabalhadores que dependem da CNH para se recolocar no mercado.

Pessoas inscritas no CadÚnico também devem ser priorizadas em versões futuras do programa, abrindo espaço para habilitação gratuita ou subsidiada em estados que aderirem aos repasses específicos de financiamento.

O impacto esperado nos próximos anos

A estimativa do governo é de que a habilitação digital e gratuita na fase teórica permita que milhões de brasileiros finalmente iniciem o processo.

Contudo, a expectativa é que o número de novos condutores cresça de maneira significativa, ampliando oportunidades de emprego e reduzindo desigualdade no acesso à mobilidade.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!