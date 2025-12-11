A maior cachoeira do mundo, com impressionantes 979 metros de altura total e 807 metros de queda ininterrupta, pode ser visitada por brasileiros

Para quem busca aventura e beleza, existe um canto onde o céu toca a terra

Magno Oliver - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Canal Um Casal Pelo Mundo Marcos e Josiane)

No coração da selva venezuelana, no interior do país, está escondido um dos maiores espetáculos naturais do planeta: o Salto Angel. Com cerca de 979 metros de altitude total, dos quais 807 metros caem ininterruptamente, essa queda d’água detém o título de maior cachoeira do mundo.

Sua grandiosidade impressiona não apenas pela altura, mas pela paisagem exuberante que a cerca: paredões dramáticos, florestas tropicais e rios de águas cristalinas, criando um cenário quase mítico para os amantes da natureza e da aventura.

Localizado no que hoje é o parque nacional que abriga o salto, reconhecido como patrimônio mundial pela UNESCO desde 1994, o destino oferece uma experiência singular.

Visitá-lo é embarcar numa jornada de contrastes: calor tropical, vegetação densa, atmosfera remota e ar puro, um verdadeiro refúgio selvagem longe da agitação das grandes capitais.

Para brasileiros dispostos a atravessar fronteiras, o Salto Angel representa uma chance única de contemplar uma maravilha natural que parece saída de um conto.

Para alcançar a cachoeira, viajantes geralmente partem de Caracas ou de pequenas localidades na Venezuela, com trechos de barco e trilhas na selva, o que torna o acesso desafiador, mas também parte da experiência.

O esforço vale a pena: ao se aproximar da base da cachoeira, o visitante sente o impacto da água, ouve o rugido da queda e é recebido por uma névoa fina que cobre tudo de forma quase mágica.

A paisagem transforma-se num cartão-postal vivo, com tons de verde escuro das árvores e o branco intenso da água despencando das alturas.

Se você gosta de aventura, natureza exuberante e espiritualidade silenciosa, o Salto Angel é uma daquelas experiências que transformam viajantes.

A grandiosidade da cachoeira, a mais alta do planeta, combinada à selva densa e à sensação de isolamento, fazem desse destino uma joia rara, ideal para quem busca algo além do turismo convencional, um encontro verdadeiro com a natureza em sua forma mais pura.

Confira mais detalhes desse incrível espetáculo natural

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diogo Bechelane | Trip de cachu (@tripdecachu)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!