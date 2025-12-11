Influenciador com 100 mil seguidores é preso em Goiânia por publicar vídeos fazendo manobras perigosas

Delegado afirmou ao Portal 6 que ele integra grupo estaria envolvendo menores de idade nas ações, expondo eles ao risco

Augusto Araújo - 11 de dezembro de 2025

Durante operação, Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão preventiva contra suspeitos (Foto: Divulgação/PCGO)

Quatro pessoas, incluindo um influenciador digital com mais de 100 mil seguidores, foram presas nesta quinta-feira (11), em Goiânia, suspeitas de integrar um grupo responsável por realizar e divulgar manobras perigosas com motocicletas.

Ao Portal 6, o delegado Paulo Ludovico Evangelista Rocha, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Goiânia, explicou que já vinham investigando o grupo há cerca de quatro meses.

Segundo ele, os suspeitos publicavam vídeos “dando grau” nas redes sociais com as hashtags #244 e #244nãoécrime, tentando convencer seguidores de que não se tratava de crime, o que é falso.

Além disso, o delegado pontuou que o grupo estaria envolvendo menores de idade nas ações, expondo eles ao risco.

“Com base nas imagens, conseguimos identificar em um dos vídeos a presença de um suposto adolescente. Mas vamos dar continuidade às investigações para apurar mais detalhes”, pontuou.

Outros delitos

As investigações também revelaram que o grupo atuava de forma organizada, adulterando placas para evitar identificação dos veículos.

Todas essas ações realizadas pelos suspeitos configuram delitos graves, sendo eles: manobra perigosa (art. 308 do CTB), associação criminosa (art. 288 do CP), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

Dessa forma, além das quatro prisões preventivas, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão domiciliar.

A operação contou com apoio da Superintendência de Inteligência da Polícia Civil de Goiás (GOI), do 1º e 3º Distrito Policial de Goiânia e Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

DEU RUIM 🏍️ Influenciador com 100 mil seguidores é preso em Goiânia por publicar vídeos fazendo manobras perigosas Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/S1zkUFwtCZ — Portal 6 (@portal6noticias) December 11, 2025

