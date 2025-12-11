Influenciador com 100 mil seguidores é preso em Goiânia por publicar vídeos fazendo manobras perigosas
Delegado afirmou ao Portal 6 que ele integra grupo estaria envolvendo menores de idade nas ações, expondo eles ao risco
Quatro pessoas, incluindo um influenciador digital com mais de 100 mil seguidores, foram presas nesta quinta-feira (11), em Goiânia, suspeitas de integrar um grupo responsável por realizar e divulgar manobras perigosas com motocicletas.
Ao Portal 6, o delegado Paulo Ludovico Evangelista Rocha, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Goiânia, explicou que já vinham investigando o grupo há cerca de quatro meses.
Segundo ele, os suspeitos publicavam vídeos “dando grau” nas redes sociais com as hashtags #244 e #244nãoécrime, tentando convencer seguidores de que não se tratava de crime, o que é falso.
Além disso, o delegado pontuou que o grupo estaria envolvendo menores de idade nas ações, expondo eles ao risco.
“Com base nas imagens, conseguimos identificar em um dos vídeos a presença de um suposto adolescente. Mas vamos dar continuidade às investigações para apurar mais detalhes”, pontuou.
Outros delitos
As investigações também revelaram que o grupo atuava de forma organizada, adulterando placas para evitar identificação dos veículos.
Todas essas ações realizadas pelos suspeitos configuram delitos graves, sendo eles: manobra perigosa (art. 308 do CTB), associação criminosa (art. 288 do CP), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA).
Dessa forma, além das quatro prisões preventivas, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão domiciliar.
A operação contou com apoio da Superintendência de Inteligência da Polícia Civil de Goiás (GOI), do 1º e 3º Distrito Policial de Goiânia e Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.
