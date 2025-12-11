Meteorologia mantém alerta de temporal para 100 municípios em Goiás, com chuvas de até 50 mm; veja previsão do tempo

Combinação de calor e umidade vai influenciar as condições do tempo no Estado

Gabriella Pinheiro - 11 de dezembro de 2025

Tempestades podem alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que 100 municípios goianos devem receber tempestades, com precipitações entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia ao longo desta sexta-feira (12).

De acordo com o informe, a combinação de calor e umidade vai influenciar as condições do tempo no Estado, resultando em pancadas de chuva.

Consequentemente, o risco de formação de tempestades é elevado, com potencial para ocorrência de rajadas de vento acima de 50 km/h e raios.

Dentre as regiões, Norte e Leste podem registrar 30 mm, seguidas de Oeste e Centro, com 25 mm. Logo depois vêm Sudoeste e Sul, com 20 mm.

Em relação aos municípios, os maiores índices pluviométricos devem ser registrados em Formosa, Cristalina e Araguapaz, com 15 mm.

Já Ceres, Goianésia, Flores de Goiás, Iporá, Aruanã, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, São João da Paraúna, Firminópolis e Cocalzinho devem receber um volume de 12 mm.

Em Goiânia, Anápolis, Luziânia, Itumbiara, Três Ranchos, Ipameri, Morrinhos, Santa Helena, Davinópolis, Rubiataba, Caiapônia, Doverlândia, Palminópolis e Alto Paraíso, a expectativa é de 10 mm.

Logo atrás aparecem Jataí, Rio Verde, Ouvidor, Goiandira, Mineiros e Pirenópolis, com 08 mm — panorama similar ao de Caldas Novas, com 07 mm, e Catalão, com 05 mm.

Por fim, Porangatu deve registrar índices mais brandos, de 02 mm.

