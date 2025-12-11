Pais podem solicitar certidão de nascimento digital sem sair de casa e muita gente ainda não sabe disso

O serviço começou a se popularizar e já facilita a vida de milhares de famílias, mas ainda passa despercebido

11 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Nos últimos meses, a certidão de nascimento digital ganhou destaque entre famílias que precisam do documento para matrícula escolar, planos de saúde, benefícios sociais ou viagens.

Apesar disso, muita gente ainda acredita que é obrigatório ir ao cartório para pedir uma nova via. Quando os pais descobrem que podem resolver tudo pela internet, o processo deixa de ser cansativo e passa a levar apenas alguns minutos.

O que mudou na emissão da certidão de nascimento

A principal mudança está no acesso. Agora, pais podem solicitar a certidão de nascimento digital diretamente pelo celular ou computador.

O documento fica disponível em formato eletrônico, com autenticidade garantida, QR Code de verificação e validade nacional. Esse modelo elimina deslocamentos, filas e custos extras para quem só precisa de uma via atualizada do registro.

Outra novidade importante é a possibilidade de enviar o documento digitalizado para escolas, hospitais, planos de saúde e outros serviços sem precisar imprimir nada. Isso torna toda a rotina mais prática, especialmente para quem tem filhos pequenos.

Como solicitar sem sair de casa

O pedido da certidão de nascimento digital pode ser feito pelo portal oficial do Registro Civil. Depois de criar uma conta e informar os dados básicos da pessoa registrada, o sistema localiza o documento e libera a versão eletrônica.

Em muitos casos, a entrega acontece no mesmo dia. O usuário pode salvar a certidão no celular, enviar por e-mail ou apresentar o QR Code sempre que precisar.

O pagamento da segunda via, quando necessário, também é feito online. O processo é simples e dispensa qualquer ida ao cartório.

Vantagens práticas no dia a dia

Com o documento digital disponível, os pais conseguem resolver diversas situações sem pressa e sem depender de horários de atendimento presencial.

A certidão de nascimento digital facilita matrículas, atendimentos médicos, solicitações de benefícios e até viagens nacionais. Como o documento não amassa, não molha e não se perde com facilidade, ele acaba sendo mais seguro do que a versão física.

Além disso, sempre que uma nova via for necessária, o cidadão pode solicitar novamente pela internet, o que evita deslocamentos repetidos.

