Meteorologia alerta para final de semana com risco elevado de tempestades em Goiás; confira a previsão do tempo

Combinação de calor e umidade influenciará as condições do tempo no Estado

Gabriella Pinheiro - 12 de dezembro de 2025

Chuvas poderão ser acompanhadas de ventos fortes e raios (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para o risco elevado de tempestades em Goiás, com chuvas entre 20 e 30 mm/hora ou 50 mm/dia, além de rajadas de vento acima de 50 km/h e raios ao longo deste sábado (13).

De acordo com o instituto, a combinação de calor e umidade vai influenciar as condições do tempo no Estado, resultando em pancadas de precipitações.

Na região Central, onde estão cidades como Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Goianira, Inhumas, Bela Vista de Goiás, Nerópolis, Hidrolândia, Abadia de Goiás, Brazabrantes, Caldazinha e Terezópolis de Goiás, a expectativa é de um volume de 35 mm.

O mesmo cenário é aguardado para o Sudoeste — onde estão localizados os municípios de Rio Verde, Jataí, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, Caçu, Acreúna, Montividiu, Paraúna, Maurilândia, Chapadão do Céu, Aporé, Serranópolis, Perolândia, Castelândia, Gouvelândia, Portelândia, Itajá e Itarumã.

Além disso, a região Leste, que abrange Formosa, Planaltina de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Luziânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama, Cristalina, Vila Boa, Alvorada do Norte, Posse, Simolândia, Mambaí, Flores de Goiás, São Domingos, Buritinópolis, Iaciara, Guarani de Goiás, Divinópolis de Goiás, Damianópolis, Sítio d’Abadia, Cavalcante, Alto Paraíso de Goiás, Teresina de Goiás, Nova Roma e Monte Alegre de Goiás, deve ter o mesmo volume, conforme indica a previsão.

Já no Oeste, onde estão Goiás (Goiás Velho), Anicuns, Iporá, São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Palmeiras de Goiás, Nazário, Aruanã, Itaberaí, Itapuranga, Petrolina de Goiás, Caturaí, Americano do Brasil, Santa Bárbara de Goiás, Sanclerlândia, Buriti de Goiás, Aurilândia, Cachoeira de Goiás, Fazenda Nova, Jussara, Itapirapuã, Novo Brasil e Mossâmedes, o volume esperado é de 30 mm.

Cenário semelhante é aguardado para as cidades da região Norte, como Porangatu, Uruaçu, Niquelândia, Minaçu, Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Alto Horizonte, Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Formoso, Trombas, Mutunópolis, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Mundo Novo, Nova Crixás, Mozarlândia, Bonópolis, Pilar de Goiás e Hidrolina.

No Sul, onde ficam Itumbiara, Catalão, Caldas Novas, Rio Quente, Morrinhos, Pontalina, Goiatuba, Joviânia, Piracanjuba, Água Limpa, Buriti Alegre, Edealina, Edéia, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Marzagão, Corumbaíba e Cristianópolis, também deve ser registrado o mesmo índice pluviométrico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!