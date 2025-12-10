Meteorologia faz alerta para temporais de até 50 mm em mais de 180 cidades em Goiás; veja previsão do tempo

Intensidade dos eventos climáticos pode ocasionar também quedas de árvores e danos à rede elétrica

Gabriella Pinheiro - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

O boletim meteorológico desta quarta-feira (10) acendeu um sinal entre os moradores goianos. Isso porque mais de 180 cidades estão sob alerta de temporais no estado de Goiás.

Conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), na quinta-feira (11), a combinação de calor e umidade vai influenciar as condições do tempo no estado, resultando em pancadas de chuva que podem variar entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia.

Consequentemente, o risco de formação de tempestades é elevado, com potencial para rajadas de vento acima de 60 km/h e ocorrência de raios.

Dentre as regiões, o Leste deve ser o mais impactado, com previsão de 35 mm, seguido pelo Norte, com 30 mm. Oeste, Centro e Sul podem registrar 25 mm, enquanto o Sudoeste deve ter cerca de 20 mm.

Para Goiânia e Anápolis, os índices estimados são mais amenos, na casa dos 15 mm. Rio Verde, por sua vez, deve ter chuvas de 12 mm.

Rede elétrica

De forma semelhante, a Equatorial Goiás emitiu um alerta diante da expectativa de temporal em diversos municípios do Estado, prevista para acontecer a partir desta quarta-feira (10).

De acordo com empresa, a combinação de ventos fortes, descargas atmosféricas e volumes elevados de precipitações pode ocasionar quedas de árvores e danos à rede elétrica, além de dificultar o acesso em áreas rurais.

A companhia informa que situações de intercorrências podem ocorrer devido aos eventos climáticos, mas que está preparada para realizar atendimentos imediatos sempre que necessário.

Ela salientou também que toda a situação está sendo monitorada 24 horas por dia, em tempo real, pelo Centro de Operações Integradas da Equatorial Goiás (COI).

Segundo a concessionária, a intensidade dos eventos climáticos acompanhados de descargas atmosféricas pode aumentar o risco de danos à rede elétrica, além de causar interrupções pontuais no fornecimento de energia.

Em caso de cabos partidos, estruturas elétricas danificadas ou postes caídos, a Equatorial alerta para que a população não se aproxime e mantenha distância, evitando contato com objetos metálicos ou áreas alagadas próximas à rede.

Além disso, é necessário acionar os canais oficiais da distribuidora.

Para registrar interrupções no fornecimento, os moradores podem acionar os seguintes canais: atendente virtual Clara (WhatsApp): (62) 3243-2020, call Center: 0800 062 0196, aplicativo Equatorial Energia (Android e iOS), agência virtual: www.equatorialenergia.com.br e SMS: envie Faltadeenergia + número da UC para 27949.

Confira a lista completa das cidades que podem ser atingidas pelo temporal:

Abadia De Goiás, Acreúna, Adelândia, Água Fria De Goiás, Águas Lindas De Goiás, Alexânia, Alto Horizonte, Alto Paraíso De Goiás, Alvorada Do Norte, Amaralina, Amorinópolis, Aparecida De Goiânia, Aparecida Do Rio Doce, Aporé, Araçu, Aragarças, Arenópolis, Baliza, Barro Alto, Bom Jardim De Goiás, Bom Jesus De Goiás, Bonfinópolis, Bonópolis, Brazabrantes, Buriti De Goiás, Buritinópolis, Cabeceiras, Cachoeira Alta, Cachoeira De Goiás, Cachoeira Dourada, Caçu, Caiapônia, Caldasinha, Campinaçu, Campinorte, Campo Alegre De Goiás, Campo Limpo De Goiás, Campos Belos, Campos Verdes, Carmo Do Rio Verde, Castelândia, Caturaí, Cavalcante, Ceres, Chapadão Do Céu, Cidade Ocidental, Cocalzinho De Goiás, Colinas Do Sul, Córrego Do Ouro, Corumbá De Goiás, Cristalina, Crixás, Damianópolis, Davinópolis, Diorama, Divinópolis De Goiás, Doverlândia, Estrela Do Norte, Faina, Fazenda Nova, Flores De Goiás, Formosa, Formoso, Goianésia, Goianira, Goiás, Gouvelândia, Guaraíta, Guarani De Goiás, Guarinos, Heitoraí, Hidrolina, Iaciara, Inaciolândia, Inhumas, Ipiranga De Goiás, Iporá, Israelândia, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itajá, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Itarumã, Itauçu, Ivolândia, Jaraguá, Jataí, Jaupaci, Jesúpolis, Jussara, Lagoa Santa, Luziânia, Mambaí, Mara Rosa, Matrinchã, Maurilândia, Mimoso De Goiás, Minaçu, Mineiros, Moiporá, Monte Alegre De Goiás, Montes Claros De Goiás, Montividiu, Montividiu Do Norte, Morro Agudo De Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Nerópolis, Niquelândia, Nova América, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Iguaçu De Goiás, Nova Roma, Nova Veneza, Novo Brasil, Novo Gama, Novo Planalto, Padre Bernardo, Palestina De Goiás, Palmelo, Panamá, Paranaiguara, Paraúna, Perolândia, Petrolina De Goiás, Pilar De Goiás, Piranhas, Pirenópolis, Planaltina, Porangatu, Porteirão, Portelândia, Posse, Quirinópolis, Rialma, Rianápolis, Rio Verde, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Fé De Goiás, Santa Helena De Goiás, Santa Isabel, Santa Rita Do Araguaia, Santa Rita Do Novo Destino, Santa Rosa De Goiás, Santa Tereza De Goiás, Santa Terezinha De Goiás, Santo Antônio Da Barra, Santo Antônio De Goiás, Santo Antônio Do Descoberto, São Domingos, São Francisco De Goiás, São João D’Aliança, São Luís De Montes Belos, São Miguel Do Araguaia, São Miguel Do Passa Quatro, São Patrício, São Simão, Senador Canedo, Serranópolis, Silvânia, Simolândia, Sítio D’Abadia, Taquaral De Goiás, Teresina De Goiás, Terezópolis De Goiás, Trindade, Trombás, Turvelândia, Uirapuru, Uruaçu, Uruana, Valparaíso De Goiás, Vicentinópolis, Vila Boa, Vila Propício, Goiânia e São Luís Do Norte.

