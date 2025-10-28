Meteorologia faz alerta de tempestades para 80 cidades em Goiás; confira previsão do tempo

Informações do Cihmego apontam o cenário para todas as regiões goianas

Paulo Roberto Belém - 28 de outubro de 2025

Imagem mostra nuvem carregada. (Foto: Divulgação/Climatempo)

A previsão do tempo para esta quarta-feira (29) deve ser melhor considerada pelos moradores de Goiás, porque o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego), traz um cenário de mudança e alerta.

Isto porque o ambiente de sol com variação de nebulosidade, aliado ao avanço gradativo de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, provocará o retorno das pancadas de chuvas com risco potencial para tempestades, com rajadas de vento, raios e eventualmente granizo.

Segundo o instituto, 80 municípios devem receber estas condições. Eles estão concentrados na maior parte das regiões de Goiás, exceto para o Leste e Norte, porque não há previsão de chuva para as duas regiões.

Agora, Centro, Sudoeste e Sul, os eventos alertados devem vir acompanhados de chuva de até 10 mm. Para o Oeste, as mesmas condições devem vir com 5 mm de pancadas. Na média, em Goiás, as temperaturas variam entre 14° e 37°.

Em Goiânia e nas cidades que integram a Região Metropolitana, os termômetros marcarão entre 20° e 33°, com 5 mm de índice de chuva e umidade do ar variando entre 25% a 80%.

Anápolis e Rio Verde estão com previsões de marcar 18° a 31° com os mesmos índices pluviométricos e de umidade da capital. Assim, a qualidade do ar está dentro dos parâmetros sanitários.

Equatorial faz alerta

Com o índice pluviométrico médio de 20 e 30 mm/hora e até 50mm, com possibilidade de rajadas de ventos de 50 km/h em alguns municípios, a Equatorial Goiás trouxe recomendações de segurança.

A empresa alerta que os ventos fortes podem arremessar galhos, lonas e outros objetos contra a rede elétrica, danificando fios, postes e transformadores, aumentando o risco de interrupções momentâneas no fornecimento.

Nestes casos, é importante desligar os aparelhos das tomadas e manter distância de cabos rompidos. Quando esta última situação ocorrer, ligue imediatamente para a Equatorial Goiás ou para o Corpo de Bombeiros.

O melhor ambiente para ficar neste cenário é dentro de casa, evitando mexer no celular enquanto o aparelho carrega e distante de objetos metálicos, como portas e janelas.

Agora, se estiver fora de casa e uma eventual tempestade te surpreender, o recomendado e evitar áreas abertas, nem debaixo de árvores.

Se estiver de carro, fique dentro dele, pois os pneus funcionam como isolantes e ajudam a proteger em caso de raios.

