Mulher em surto agride marido, filha e ataca policiais em Aparecida de Goiânia

Suspeita, que aparentava estar embriagada, chegou a pegar uma faca para ameaçar familiares

Pedro Ribeiro - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma mulher foi presa após agredir o companheiro, a filha do casal, de 12 anos, e ainda atacar policiais durante o atendimento da ocorrência. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (12), no Setor Conde dos Arcos, em Aparecida de Goiânia.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após denúncia de que a suspeita estaria armada com uma faca e ameaçando familiares dentro da residência.

No local, os militares encontraram a mulher em estado de extremo descontrole, aparentemente embriagada, proferindo xingamentos, inclusive injúrias raciais, contra o marido.

De acordo com o companheiro, a mulher danificou diversos objetos da casa, como a geladeira e o guarda-roupa, além de agredir a filha do casal, de 12 anos.

O pai relatou que episódios de violência seriam recorrentes e que já havia histórico de ameaças contra a criança.

Com a chegada da PM, a suspeita entrou em surto e passou a agredir os policiais, utilizando um cabo de vassoura e arremessando objetos contra a equipe. Um dos militares sofreu lesões no braço.

Diante da agressividade, foi dada voz de prisão à mulher. Mesmo algemada, ela continuou resistindo, proferindo xingamentos e desferindo chutes contra a viatura durante o deslocamento.

As partes foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e, posteriormente, à delegacia, para que fossem tomados os devidos procedimentos legais.

