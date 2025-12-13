Painel de R$ 880 mil do Centro Administrativo de Anápolis segue se desfazendo enquanto espera por reparos

Executada durante a gestão Roberto Naves, a obra já apresenta falhas menos de um ano após a entrega

Samuel Leão - 13 de dezembro de 2025

Centro Administrativo de Anápolis, com mural já deteriorado se desfazendo. (Foto: Samuel Leão)

Já com um ano e seis meses de inaugurado, o painel que estampa o Centro Administrativo e que custou mais de R$ 880 mil para a Prefeitura de Anápolis segue se desfazendo, dia após dia, com azulejos caindo seguidamente.

Tudo começou quando o prefeito Roberto Naves (Republicanos) decidiu adornar o prédio que, anteriormente, seria usado como Câmara Municipal.

O artista escolhido foi Luiz Olinto, que preparou um mural com diversos símbolos que representam Anápolis, tais como prédios históricos, a base aérea e outros.

Inaugurado em julho de 2024, em menos de um ano os primeiros retalhos começaram a se soltar, de modo que em março de 2025 o Portal 6 preparou uma reportagem mostrando a deterioração da obra e sondando quais ações seriam tomadas para resolver a situação.

Em novembro, o painel chegou a se tornar um patrimônio de Anápolis, de modo que não poderia ser alterado ou destruído.

Em entrevista, o artista expressou surpresa pelo ocorrido, explicando que já fez várias obras, mas nunca teve esse problema. Já o Secretário de Obras, Thiago de Sá, relatou a execução de estudos para entender qual foi o erro e lidar com o ocorrido.

Apesar disso, se passaram nove meses e nenhuma ação efetiva foi tomada. Esse contexto estaria ocorrendo em razão do prazo que a empresa responsável possui para tomar alguma atitude. Enquanto isso, o “rasgo” no mural cresce e toma conta de grande parcela da região inferior da obra, com azulejos chegando a se quebrar com a queda.

Posicionamento

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis para entender como estava o andamento do reparo do painel.

De acordo com a Administração Municipal, a empresa contratada foi oficialmente notificada para realizar a recomposição e recuperação da estrutura.

Também, destacou que o prazo estipulado para realizar as intervenções corretivas chega ao final ainda este mês.

“Após serão adotadas as medidas jurídicas necessárias para a aplicação das sanções do contrato e da legislação”, concluiu.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!