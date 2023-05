Roberto Naves pagará quase R$ 1 milhão para escultor de Goiânia fazer obra de arte

O prefeito Roberto Naves (PP) autorizou a confecção de um mural artístico avaliado em mais de R$ 886 mil, para a parede externa do novo prédio do Centro Administrativo de Anápolis, localizado ao lado da Avenida Brasil. A obra de arte terá aproximadamente 20 metros por 18 metros e a previsão de entrega é até janeiro de 2024.

Publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (19), o processo de escolha não passou por “chamamento por edital” e sim pelo procedimento de inexigibilidade devido ao apontamento de inviabilidade de competição.

Segundo a prefeitura isto se deu em função da singularidade da obra e a consagração do autor, tanto por parte da crítica especializada quanto da opinião pública.

Ao Portal 6, o artista Luiz Olinto, responsável pela obra, contou que iniciou a carreira como profissional da arte na década de 1990, atuando principalmente com cerâmica em murais e esculturas, além de trabalhos com pintura e em metal.

“Os painéis exigem muita técnica e costumam dar muito problema na própria queima. Portanto, costumamos utilizar fornos em temperaturas acima do habitual, de modo que se cria uma boa durabilidade sem a necessidade de retoques constantes”, explicou o artista, que esteve visitando o local na manhã desta sexta-feira.

Luiz começou como designer de móveis, atuando na indústria moveleira. A arte era apenas um hobby, até que ele decidiu imergir na área, durante uma viagem para São Paulo (SP), quando fez cursos de artes plásticas e enveredou às artes.

“Tenho obras nos Estados Unidos da América, na Europa, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e outros. A previsão de entrega aqui em Anápolis é de dezembro para janeiro e, em agosto, já começarei os trabalhos. No total, serão 9.300 peças pintadas a mão”, relatou o artista.

Luiz preferiu guardar o suspense acerca do que será representado pelo mural. Atualmente, o ateliê dele fica em Aparecida de Goiânia, em uma chácara no Setor Vale do Sol. É possível ver um pouco mais sobre o trabalho e as obras do artista através do site www.luizolinto.com.br.