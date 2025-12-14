6 tradições natalinas clássicas que a Geração Z considera antiquadas

Costumes que marcaram gerações estão perdendo espaço entre os mais jovens, que preferem um Natal mais digital, prático e alinhado ao seu estilo de vida

Isabella Valverde - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

O Natal sempre foi marcado por rituais cheios de simbolismo, reuniões familiares e costumes passados de geração em geração. No entanto, para a Geração Z — formada por jovens nascidos a partir de meados dos anos 1990 — muitas dessas tradições já não fazem tanto sentido e acabam sendo vistas como antiquadas.

Conectada, prática e com novos valores, essa geração tem redefinido a forma de celebrar datas comemorativas. Confira algumas tradições natalinas clássicas que vêm perdendo espaço entre os mais jovens.

1. Enviar cartões de Natal em papel

Para a Geração Z, mensagens digitais, vídeos curtos e figurinhas personalizadas substituem facilmente os tradicionais cartões impressos.

Além de mais rápidos, eles combinam com a rotina conectada e imediata dos jovens.

2. Montar árvore cheia de enfeites tradicionais

Bolas coloridas, pisca-piscas exagerados e enfeites herdados da família já não agradam tanto.

Muitos jovens preferem árvores minimalistas, alternativas ou até versões virtuais, compartilhadas nas redes sociais.

3. Ceia longa e formal

A clássica ceia com pratos tradicionais, horários rígidos e longas horas à mesa costuma ser vista como cansativa.

A Geração Z tende a optar por encontros mais informais, com comidas práticas ou até pedidos por aplicativos.

4. Roupas “especiais” apenas para a noite de Natal

O hábito de comprar ou separar uma roupa específica para a noite natalina perde força entre os jovens, que priorizam conforto e autenticidade. Looks simples e casuais são cada vez mais comuns.

5. Amigo oculto obrigatório

Embora ainda exista, o amigo oculto nem sempre empolga a Geração Z, que vê a tradição como engessada.

Muitos preferem experiências, presentes coletivos ou até abrir mão das trocas para evitar consumo excessivo.

6. Assistir à programação especial da TV

Com streaming, redes sociais e vídeos sob demanda, sentar para assistir à programação natalina da televisão aberta já não atrai tanto. A preferência é escolher o que assistir, quando e onde quiser.