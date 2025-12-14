A raça de cachorro brasileiro que é super dócil, não late muito e quase ninguém conhece

Criado no Sul do país, o Buldogue Serrano chama atenção pelo temperamento equilibrado, apego à família e comportamento tranquilo dentro de casa

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Quando se fala em raça de cachorro brasileiro, a maioria das pessoas lembra do vira-lata caramelo ou, no máximo, do fila brasileiro.

No entanto, existe um cão nacional pouco conhecido que vem despertando interesse justamente por reunir características raras: é dócil, silencioso e muito adaptável à vida familiar.

Essa raça é o Buldogue Serrano, desenvolvida no Sul do Brasil e ainda pouco difundida fora da região.

O Buldogue Serrano surgiu a partir do cruzamento seletivo de antigos buldogues trazidos por imigrantes europeus, principalmente para o trabalho no campo. Com o tempo, o foco deixou de ser apenas a força física e passou também para o temperamento.

O resultado foi um cão de porte médio a grande, musculoso, mas com comportamento surpreendentemente calmo. Diferente de muitas raças de guarda, o Buldogue Serrano não late excessivamente, costuma observar antes de reagir e raramente demonstra agressividade sem motivo.

Dentro de casa, ele se mostra extremamente apegado à família, tolerante com crianças e sociável com outros animais quando bem socializado desde filhote. Por isso, apesar da aparência robusta, é considerado um cão dócil e equilibrado.

Outro ponto que chama atenção é o nível de silêncio. Criadores e tutores relatam que o Buldogue Serrano late apenas quando necessário, o que agrada quem busca um cachorro tranquilo para ambientes urbanos ou residenciais.

Mesmo com essas qualidades, a raça ainda é pouco conhecida no Brasil. Isso acontece porque o reconhecimento oficial é recente e a criação segue limitada a poucos criadores responsáveis, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Para quem procura um cachorro brasileiro, de temperamento calmo, fiel e discreto, o Buldogue Serrano surge como uma alternativa rara, mas cada vez mais valorizada por quem conhece a raça de perto.

