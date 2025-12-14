Morre no hospital jovem que foi baleado durante tiroteio em praça de Nerópolis

Adolescente atingido também não resistiu. Um dos suspeitos morreu em confronto com a Polícia Militar

Natália Sezil - 14 de dezembro de 2025

Jovem que foi atingido durante tiroteio em Nerópolis morreu no Hugol. (Foto: Reprodução e Divulgação)

Morreu no hospital o jovem, de 18 anos, que foi baleado durante um tiroteio ocorrido na Praça da Igreja São Benedito, no Centro de Nerópolis, neste sábado (13).

Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, mas foi a óbito na madrugada deste domingo (14).

O jovem estaria saindo de um bar junto à namorada e alguns amigos quando foram abordados por dois suspeitos, que chegaram a pé. Eles teriam se aproximado das vítimas, atirado pelas costas e fugido em seguida.

Esta não foi a única pessoa baleada na confusão. Um adolescente, de 17 anos, também foi atingido, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus, depois conduzido ao Hugol, mas não resistiu.

Um dos suspeitos morreu; outro ainda é procurado

Um dos suspeitos de ter efetuado os disparos morreu horas após o ocorrido, ao entrar em confronto com a Polícia Militar (PM).

Ele foi identificado como Genilson Conceição de Moura, de 21 anos. Foi localizado escondido no interior de uma casa no Setor Bela Vista, por volta das 17h. O jovem tentou fugir ao ver as equipes policiais e disparou contra a PM.

O segundo suspeito, de 24 anos, já foi identificado, mas continua sendo procurado pelas autoridades.

A Polícia Civil (PC) ainda investiga o motivo dos homicídios. A suspeita inicial é de que estivessem relacionados ao uso de drogas.

