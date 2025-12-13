Jovem que morreu em confronto com a polícia em Nerópolis estava envolvido em homicídio ocorrido na madrugada, afirma PM

Autoridades seguem a procura de indivíduo apontado como comparsa no tiroteio de horas antes

Davi Galvão Davi Galvão -
Após ser localizado, houve troca de tiros e suspeito acabou morto. (Foto: Reprodução) polícia
O jovem de 21 anos que morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) em Nerópolis, no fim da tarde deste sábado (13), foi apontado como um dos envolvidos no tiroteio ocorrido na madrugada do mesmo dia. Na ocasião, duas pessoas foram baleadas, sendo que ao menos uma teve o óbito confirmado.

Em entrevista ao Portal 6, o subcomandante do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), capitão Mário, contou que o indivíduo já estava sendo procurado pelas equipes de inteligência e rondas extensivas desde o ocorrido na madrugada.

O suspeito, identificado como Genilson Conceição de Moura, foi localizado escondido no interior de uma residência no Setor Bela Vista por volta das 17h.

O capitão sustentou que, ao notar a aproximação das equipes do Giro, Genilson deu início a uma fuga desesperada, pulando pelos muros das casas vizinhas e disparando contra os policiais, que revidaram os tiros.

Imagens gravadas por populares mostram inclusive o momento no qual os militares também escalam as muretas da região para seguirem no encalço do suspeito, que acabou sendo baleado no tórax. Nenhum policial ficou ferido.

O jovem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o levaram até o Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas a equipe médica pôde apenas constatar o óbito.

A PM também apreendeu uma pistola que estava em posse do suspeito, bem como outro revólver na residência em que ele estava escondido.

O segundo envolvido no tiroteio desta madrugada segue sendo procurado.

 

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

