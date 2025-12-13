Jovem é morto após trocar tiros com a PM em Nerópolis; veja vídeo

Suspeito chegou a ser encaminhado a uma unidade médica, com uma perfuração no tórax, mas teve o óbito confirmado

Davi Galvão - 13 de dezembro de 2025

Polícia Militar (PM) esteve com diversas viaturas no local. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, foi morto após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM), em Nerópolis, na final da tarde desta sábado (13).

A troca de tiros causou uma grande movimentação na cidade, com diversas viaturas se concentrando no Setor Bela Vista.

O suspeito foi identificado como Genilson Conceição de Moura e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o levaram até o Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Ele deu entrada na unidade já em parada cardiorrespiratória e com uma perfuração por arma de fogo na região do tórax. Apesar dos esforços da equipe médica, ele teve o óbito confirmado.

A PM ainda não divulgou maiores detalhes da operação ou como o conflito se desenrolou. Mais informações a qualquer momento.

