Mulher é encontrada morta após sair de ciclomotor em Catalão

Testemunhas acionaram a polícia ao acreditarem que a vítima estava apenas inconsciente

Mulher foi encontrada caída ao lado de um ciclomotor no canteiro da avenida.
Mulher foi encontrada caída ao lado de um ciclomotor no canteiro da avenida. (Foto: Reprodução)

Populares que passavam pela Avenida João Netto de Campos, em Catalão, no Sul de Goiás, acionaram a Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo (14) após encontrarem uma mulher caída inconsciente no canteiro que separa as duas pistas.

A PM se deslocou até o local e se deparou com a vítima, de 47 anos, deitada no chão.

Ela tinha lesões pelo corpo e estava próxima a um ciclomotor, também caído. O Corpo de Bombeiros esteve presente na ocorrência, mas a médica pôde apenas constatar o óbito da mulher.

Frente a isso, a Polícia Científica também foi chamada para realizar a perícia.

A hipótese inicial das autoridades é de que se trate de um acidente de trânsito, mas isso ainda deve ser apurado.

