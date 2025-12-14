Mulher é encontrada morta após sair de ciclomotor em Catalão
Testemunhas acionaram a polícia ao acreditarem que a vítima estava apenas inconsciente
Populares que passavam pela Avenida João Netto de Campos, em Catalão, no Sul de Goiás, acionaram a Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo (14) após encontrarem uma mulher caída inconsciente no canteiro que separa as duas pistas.
A PM se deslocou até o local e se deparou com a vítima, de 47 anos, deitada no chão.
Ela tinha lesões pelo corpo e estava próxima a um ciclomotor, também caído. O Corpo de Bombeiros esteve presente na ocorrência, mas a médica pôde apenas constatar o óbito da mulher.
Frente a isso, a Polícia Científica também foi chamada para realizar a perícia.
A hipótese inicial das autoridades é de que se trate de um acidente de trânsito, mas isso ainda deve ser apurado.
