Nova frente fria em Goiás pode intensificar chuvas ao longo da semana; veja previsão do tempo completa

Combinação calor e umidade vai influenciar as condições do tempo no estado

Gabriella Pinheiro - 14 de dezembro de 2025

Região Centro-Leste de Anápolis em um dia chuvoso. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

O prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que a chegada de uma nova frente fria pode intensificar chuvas ao longo da semana.

De acordo com o instituto, de terça para quarta, haverá o avanço do fenômeno que vai potencializar as chuvas no estado no restante da semana.

Consequentemente, o risco de formação de tempestades é elevado, com potencial para ocorrência de rajadas de vento e raios.

Na segunda-feira (15), a combinação calor e umidade vai influenciar as condições do tempo em Goiás, resultando em pancadas de precipitações.

A região Leste, que abrange Formosa, Planaltina de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Luziânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama, Cristalina, Vila Boa, Alvorada do Norte, Posse, Simolândia, Mambaí, Flores de Goiás, São Domingos, Buritinópolis, Iaciara, Guarani de Goiás, Divinópolis de Goiás, Damianópolis, Sítio d’Abadia, Cavalcante, Alto Paraíso de Goiás, Teresina de Goiás, Nova Roma e Monte Alegre de Goiás, deve ser a mais impactada com o volume de 55 mm.

Situação semelhante é aguardado para as cidades da região Norte, como Porangatu, Uruaçu, Niquelândia, Minaçu, Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Alto Horizonte, Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Formoso, Trombas, Mutunópolis, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Mundo Novo, Nova Crixás, Mozarlândia, Bonópolis, Pilar de Goiás e Hidrolina, que podem ter 50 mm.

Na região Central, onde estão cidades como Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Goianira, Inhumas, Bela Vista de Goiás, Nerópolis, Hidrolândia, Abadia de Goiás, Brazabrantes, Caldazinha e Terezópolis de Goiás, a expectativa é de um volume de 45 mm.

O mesmo cenário é aguardado para o Sudoeste — onde estão localizados os municípios de Rio Verde, Jataí, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, Caçu, Acreúna, Montividiu, Paraúna, Maurilândia, Chapadão do Céu, Aporé, Serranópolis, Perolândia, Castelândia, Gouvelândia, Portelândia, Itajá e Itarumã.

Já no Oeste, onde estão Goiás (Goiás Velho), Anicuns, Iporá, São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Palmeiras de Goiás, Nazário, Aruanã, Itaberaí, Itapuranga, Petrolina de Goiás, Caturaí, Americano do Brasil, Santa Bárbara de Goiás, Sanclerlândia, Buriti de Goiás, Aurilândia, Cachoeira de Goiás, Fazenda Nova, Jussara, Itapirapuã, Novo Brasil e Mossâmedes, o volume esperado é de 40 mm.

No Sul, onde ficam Itumbiara, Catalão, Caldas Novas, Rio Quente, Morrinhos, Pontalina, Goiatuba, Joviânia, Piracanjuba, Água Limpa, Buriti Alegre, Edealina, Edéia, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Marzagão, Corumbaíba e Cristianópolis, também deve ser registrado o mesmo índice pluviométrico.

Em Goiânia, a expectativa é de 20 mm, com temperaturas que alternam entre 19ºC e 30ºC. Já em Anápolis, o cenário deve ser o mesmo, exceto pela máxima que deve ser de 29ºC.

