Nova frente fria em Goiás pode intensificar chuvas ao longo da semana; veja previsão do tempo completa

Combinação calor e umidade vai influenciar as condições do tempo no estado

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Nova frente fria em Goiás pode intensificar chuvas ao longo da semana; veja previsão do tempo completa
Região Centro-Leste de Anápolis em um dia chuvoso. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

O prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que a chegada de uma nova frente fria pode intensificar chuvas ao longo da semana.

De acordo com o instituto, de terça para quarta, haverá o avanço do fenômeno que vai potencializar as chuvas no estado no restante da semana.

Consequentemente, o risco de formação de tempestades é elevado, com potencial para ocorrência de rajadas de vento e raios.

Leia também

Na segunda-feira (15), a combinação calor e umidade vai influenciar as condições do tempo em Goiás, resultando em pancadas de precipitações.

A região Leste, que abrange Formosa, Planaltina de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Luziânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama, Cristalina, Vila Boa, Alvorada do Norte, Posse, Simolândia, Mambaí, Flores de Goiás, São Domingos, Buritinópolis, Iaciara, Guarani de Goiás, Divinópolis de Goiás, Damianópolis, Sítio d’Abadia, Cavalcante, Alto Paraíso de Goiás, Teresina de Goiás, Nova Roma e Monte Alegre de Goiás, deve ser a mais impactada com o volume de 55 mm.

Situação semelhante é aguardado para as cidades da região Norte, como Porangatu, Uruaçu, Niquelândia, Minaçu, Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Alto Horizonte, Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Formoso, Trombas, Mutunópolis, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Mundo Novo, Nova Crixás, Mozarlândia, Bonópolis, Pilar de Goiás e Hidrolina, que podem ter 50 mm.

Na região Central, onde estão cidades como Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Goianira, Inhumas, Bela Vista de Goiás, Nerópolis, Hidrolândia, Abadia de Goiás, Brazabrantes, Caldazinha e Terezópolis de Goiás, a expectativa é de um volume de 45 mm.

O mesmo cenário é aguardado para o Sudoeste — onde estão localizados os municípios de Rio Verde, Jataí, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, Caçu, Acreúna, Montividiu, Paraúna, Maurilândia, Chapadão do Céu, Aporé, Serranópolis, Perolândia, Castelândia, Gouvelândia, Portelândia, Itajá e Itarumã.

Já no Oeste, onde estão Goiás (Goiás Velho), Anicuns, Iporá, São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Palmeiras de Goiás, Nazário, Aruanã, Itaberaí, Itapuranga, Petrolina de Goiás, Caturaí, Americano do Brasil, Santa Bárbara de Goiás, Sanclerlândia, Buriti de Goiás, Aurilândia, Cachoeira de Goiás, Fazenda Nova, Jussara, Itapirapuã, Novo Brasil e Mossâmedes, o volume esperado é de 40 mm.

No Sul, onde ficam Itumbiara, Catalão, Caldas Novas, Rio Quente, Morrinhos, Pontalina, Goiatuba, Joviânia, Piracanjuba, Água Limpa, Buriti Alegre, Edealina, Edéia, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Marzagão, Corumbaíba e Cristianópolis, também deve ser registrado o mesmo índice pluviométrico.

Em Goiânia, a expectativa é de 20 mm, com temperaturas que alternam entre 19ºC e 30ºC. Já em Anápolis, o cenário deve ser o mesmo, exceto pela máxima que deve ser de 29ºC.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias