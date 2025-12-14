Salário mínimo sobe para R$ 1.621 em 2026 e muda valor de benefícios do INSS

Novo valor impacta aposentadorias, pensões, auxílios e pisos de pagamentos ligados ao Instituto Nacional do Seguro Social

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de maço de dinheiro. (Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O salário mínimo terá reajuste em 2026 e passará para R$ 1.621, segundo a política de valorização definida pelo governo federal. O aumento não afeta apenas quem recebe o piso nacional, mas também provoca mudanças diretas no valor de diversos benefícios do INSS.

Isso acontece porque grande parte dos pagamentos previdenciários é calculada com base no salário mínimo vigente.

Como funciona o reajuste do salário mínimo

O novo valor do salário mínimo segue a regra que combina a inflação medida pelo INPC com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Esse modelo foi retomado para garantir ganho real ao trabalhador e preservar o poder de compra.

Com a aplicação dessa fórmula, o piso nacional sobe para R$ 1.621 em 2026, representando aumento em relação ao valor atual.

Quais benefícios do INSS são impactados

Sempre que o salário mínimo é reajustado, os benefícios do INSS vinculados ao piso também sobem automaticamente. Isso inclui:

Aposentadorias de um salário mínimo;

Pensões por morte no valor mínimo;

Auxílio-doença;

Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas);

Auxílio-reclusão.

Quem recebe exatamente um salário mínimo passa a ter o novo valor sem necessidade de solicitação.

E quem ganha acima do mínimo

Os segurados do INSS que recebem benefícios acima do salário mínimo não têm reajuste automático pelo novo piso. Nesses casos, o aumento segue o índice oficial de inflação definido para o período.

Ou seja, o impacto direto do novo salário mínimo é maior para quem está na faixa do piso previdenciário.

Efeito no orçamento e na economia

O reajuste do salário mínimo também influencia contratos, pisos salariais regionais, contribuições previdenciárias e até o valor mínimo de recolhimento ao INSS para contribuintes individuais e MEIs.

Além disso, o aumento tende a movimentar a economia, especialmente em cidades onde aposentadorias e benefícios têm peso relevante na renda local.

O que muda na prática para o beneficiário

Contudo, para quem recebe benefícios atrelados ao piso, o novo valor passa a valer automaticamente a partir de 2026. Não é necessário atualizar cadastro nem fazer pedido ao INSS.

O reajuste do salário mínimo reforça o orçamento de milhões de brasileiros e redefine valores importantes da Previdência Social no próximo ano.

