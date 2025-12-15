Detran muda regras e deixa de exigir teste que mais reprovava candidatos na prova da CNH

Mudança no exame prático busca reduzir reprovações, simplificar o processo e tornar a habilitação mais acessível

15 de dezembro de 2025

Uma das etapas mais temidas por quem tenta tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deixou de ser obrigatória no Brasil.

Agora, o teste de meia embreagem (rampa), conhecido por provocar reprovações em massa no exame prático, não será mais exigido pelos Detrans. A mudança foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Além disso, o anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, como parte de um pacote de medidas que busca modernizar o processo de formação de condutores. Dessa forma, o governo pretende reduzir o alto índice de reprovação nas provas práticas.

Fim de etapa considerada excessivamente punitiva

Segundo o Ministério dos Transportes, o teste da meia embreagem (rampa) criava um ambiente de reprovação automática. Em muitos casos, o candidato era eliminado antes mesmo de demonstrar habilidades reais de direção no trânsito.

Por isso, o ministro explicou que a proposta é tornar o exame mais justo e compatível com a condução do dia a dia. Assim, falhas pontuais, como esquecer a seta ou deixar o carro “morrer” na saída, deixam de gerar reprovação imediata.

Denúncias ajudaram a acelerar a mudança

Além das reclamações dos candidatos, denúncias recebidas pelo ministério também contribuíram para a decisão. De acordo com os relatos, instrutores teriam alterado a calibragem dos pneus dos veículos de prova para dificultar a saída em rampa.

Com o fim dessa exigência, o governo espera reduzir frustrações. Consequentemente, a medida pode evitar desistências e diminuir a prática de dirigir sem habilitação.

Reteste gratuito passa a valer

Outra mudança relevante envolve o reteste gratuito. A partir das novas regras, o candidato que reprovar na prova prática poderá refazer o exame uma vez sem pagar nova taxa.

Com isso, o impacto financeiro diminui. Além disso, a medida amplia o acesso à CNH, especialmente para quem depende do documento para trabalhar.

Processo fica mais simples e digital

A resolução aprovada pelo Contran no dia 1º de dezembro também simplifica outras etapas. Entre as mudanças, estão a ampliação do curso teórico em formato digital e gratuito e a flexibilização da contratação de autoescola.

Por outro lado, a prova prática continua obrigatória. No entanto, o foco passa a ser a condução segura, e não mais erros pontuais.

Implementação depende dos estados

Apesar de a regra valer em todo o país, a aplicação depende dos Detrans estaduais. Portanto, prazos e procedimentos podem variar conforme a região.

Assim, a orientação é acompanhar os canais oficiais do Detran local para saber quando as mudanças passam a valer.

