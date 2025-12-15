Especialistas comprovam que carro elétrico é até seis vezes mais eficiente que motor a combustão

Estudos e análises técnicas mostram diferença significativa no aproveitamento de energia entre os dois tipos de veículo

Gabriel Yuri Souto - 15 de dezembro de 2025

Com a popularização dos carros elétricos, uma das comparações que mais gera debate envolve a eficiência em relação aos veículos a combustão.

Agora, especialistas e estudos técnicos reforçam um dado que chama atenção: o carro elétrico pode ser até seis vezes mais eficiente no aproveitamento de energia quando comparado aos modelos movidos a gasolina ou diesel.

A diferença está diretamente ligada à forma como cada tecnologia transforma energia em movimento. Enquanto motores a combustão desperdiçam grande parte da energia em calor, os elétricos convertem a maior parte da eletricidade em tração.

Como funciona a eficiência energética

Segundo especialistas, a eficiência de um veículo está relacionada à quantidade de energia realmente utilizada para mover o carro. Nos motores a combustão, apenas cerca de 20% a 30% da energia do combustível chega às rodas. O restante se perde em forma de calor, atrito e gases.

Já nos carros elétricos, esse aprove União entre eficiência, sustentabilidade e inovação

O debate sobre eficiência vai além da economia. Especialistas destacam que o maior aproveitamento energético reduz emissões indiretas, diminui desperdícios e contribui para uma matriz de transporte mais limpa, especialmente quando a eletricidade vem de fontes renováveis.

Além disso, o avanço da tecnologia tem ampliado a autonomia das baterias e reduzido custos de manutenção, fatores que reforçam o interesse crescente por esse tipo de veículo.

Tendência global no setor automotivo

Com regras ambientais mais rígidas e investimentos em eletrificação, a tendência é que os carros elétricos ganhem cada vez mais espaço. A maior eficiência energética aparece como um dos principais argumentos técnicos para essa transição.

Para os especialistas, embora os motores a combustão ainda dominem as ruas, os dados mostram que o futuro do transporte caminha para soluções mais eficientes e sustentáveis.

